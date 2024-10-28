Ця система - розробка французької компанії Nexter. Стріляє 155-міліметровими снарядами стандарту НАТО. Дальність вогню - до 42 кілометрів. В ЗСУ застосовуються з 2022 року. Десятки цих гармат передали Україні Франція й Данія. Крім того, ЗМІ повідомляли про готовність уряду Бельгії придбати кілька таких гаубиць для подальшої передачі їх ЗСУ. На фронті ці системи довели свою високу ефективність.