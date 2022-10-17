Кулеба із бомбосховища просив ЄС про нові санкції

Євросоюз збирає докази того, що Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури України саме іранськими безпілотниками і, у разі, якщо такі докази буде знайдено, Брюссель "готовий відреагувати на це заходами, які є в його розпорядженні". Про це під час підсумкової пресконференції, яка відбулася у понеділок, 17 жовтня, у Люксембурзі після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він повідомив журналістам, що під час зустрічі не було поки що ухвалено жодних рішень щодо санкцій проти Ірану за передачу Росії безпілотників для ударів по Україні. "Ці процеси (запровадження санкцій. - Ред.) повинні базуватися на доказах. Певні докази вже є, їх буде надано відповідними розвідувальними службами, зокрема, і українськими. Деякі країни-члени закликають об'єднати ці наявні докази, щоб на цій основі вести подальшу роботу", - сказав головний дипломат ЄС. Він також нагадав, що Тегеран категорично відкидає усі звинувачення на свою адресу. При цьому Боррель зауважив, що міністр закордонних справ Ірану особисто йому "заперечив, що Тегеран відсилає безпілотники для участі у війні в Україні".

Робота над санкціями не припиняється

Під час засідання Ради ЄС міністри закордонних справ мали можливість обмінятися думками зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, який звернувся до Ради з бомбосховища, бо в цей час Росія продовжувала атаки дронами-камікадзе. При цьому глава європейської дипломатії відзначив, що включення з бомбосховища під час Ради ЄС "трапилося вперше".

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Окрім покарання для Ірану за постачання Росії безпілотників типу Shahed-136, міністр Кулеба просив своїх колег почати обговорення дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Проте Жозеп Боррель уникнув прямої відповіді на запитання про те, чи почали в ЄС роботу над новим санкційним пакетом. Водночас він наголосив, що вважає економічні санкції одним з найдієвіших способів тиску на російську владу. І відзначив, що у ЄС постійно працюють над новими обмежувальними заходами щодо Москви. "Я не можу надати вам всі деталі, але ми весь час думаємо над тим, як зробити життя Путіна складнішим, щоб завадити йому фінансувати війну", - сказав дипломат.

"Путін програє"

Головний пріоритет ЄС залишається незмінним - всебічна підтримка України, яка "протистоїть брутальному вторгненню". "Путін програє. Він програв політично і морально, проте незважаючи на це, він продовжує ескалацію, зокрема, атакуючи цивільні об’єкти", - констатував Боррель. У ЄС взяли до уваги ознаки того, що Росія продовжує все більше занурюватися у міжнародну ізоляцію, проте не збираються "приймати це як належне", і тому Брюссель "продовжить реалізовувати свої головні цілі, серед яких підтримка України та тиск на Росію".

Верховний представник ЄС назвав також два рішення Ради ЄС, які були ухвалені у Люксембурзі, і які, за його словами, спрямовані на конкретну підтримку України. Це рішення про початок роботи Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), яка буде спрямована на підвищення ефективності Збройних сил України. Як повідомив Боррель, у рамках цієї місії від 15 до 25 тисяч українських військових пройдуть навчання та тренування на території країн-членів ЄС. Очікується, що "ця місія запрацює у середині листопада".

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Друге рішення стосувалося виділення шостого траншу допомоги у розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру для підтримки оборонної спроможності України. Боррель наголосив, що цей міжурядовий фонд допомоги Україні, створений країнами-членами ЄС, і його загальна сума становить 1,3 мільярда євро.