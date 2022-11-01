В Ізраїлі - п'яті за чотири роки парламентські вибори

В Ізраїлі проводять п'яті за менш як чотири роки парламентські вибори. Близько 6,8 мільйона виборців мають обрати 120 депутатів Кнесету 25-го скликання, виборчі дільниці відкрилися зранку вівторка, 1 листопада.

Можливе повернення Нетаньяху на посаду прем'єра

Лідер право-консервативної опозиції, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сподівається за допомогою ультраправих повернутися на посаду керівника уряду. 73-річний політик висловив готовність до створення коаліції з правоекстремістським табором, який, згідно з опитуваннями, вперше може здобути на виборах третє місце.

За результатами останніх передвиборчих опитувань, націонал-ліберальна партія Нетаньяху "Лікуд" знову зможе отримати найбільше голосів на виборах, проте незрозуміло, чи стане цієї підтримки виборців для формування більшості у парламенті. Спостерігачі не виключають за підсумками виборів нову тупикову ситуацію між табором Нетаньяху та його противниками на чолі з 58-річним прем'єр-міністром Яіром Лапідом, який є лідером ліберальної партії "Єш Атід".

До табору Лапіда, котрий висловився за створення незалежної палестинської держави, входить широкий спектр партій як правого, так і лівого штибу, зазначає агенція dpa. Їх об'єднує прагнення не допустити повернення на посаду прем'єра Нетаньяху, проти якого порушено кримінальну справу за звинуваченням у корупції.

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Після закриття виборчих дільниць о 21.00 (за місцевим часом) очікуються перші прогнози результату голосування. Попередні результати буде опубліковано не раніше 3 листопада, зазначає dpa. За підсумками виборів президент Ізраїлю Іцхак Герцог ухвалить рішення, якому політику він доручить сформувати уряд, після чого кандидат має чотири тижні на створення коаліції.

Суд над Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху, який перебував на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю з 2009 по 2021 роки, звинувачується у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Генеральний прокурор країни Авіхай Мандельбліт висунув обвинувачення Нетаньяху за трьома різними справами: "справа 1000", "справа 2000" і "справа 4000".

За так званою "справою 1000" Біньяміна Нетаньяху обвинувачують у тому, що він упродовж багатьох років отримував коштовні подарунки, в тому числі від голівудського продюсера Арнона Мілчена й австралійського мільярдера Джеймса Пакера.

За "справою 2000", згідно з матеріалами розслідування, Нетаньяху, ймовірно, домовився з засновником ізраїльскої газети Jediot Achronot Арноном Мозесом про те, щоб це щоденне видання подавало в вигідному для нього світлі інформацію про нього. Захист експрем'єра відкидає це звинувачення, вказуючи на те, що такої мети не існувало.

У "справі 4000" йдеться про так зване quid pro quo - домовленості про надання взаємних послуг між Нетаньяху і медіамагнатом Шаулем Еловичем, тодішнім акціонером найбільшої телекомунікаційної компанії Ізраїлю "Безек". У межах цієї справи експрем'єра звинувачують у тому, що він, перебуваючи на посаді міністра зв'язку, надавав правову підтримку і просував інтереси "Безека". А в обмін Нетаньяху начебто неодноразово міг втручатися у роботу керованого Еловичем новинного порталу Wallа, аби вплинути на висвітлення ним подій.

Сам Нетаньяху категорично відкидає всі обвинувачення в свій бік, називаючи суд політично мотивованим "полюванням на відьом".

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