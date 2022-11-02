Блок Нетаньяху впевнено лідирує на парламентських виборах

За попередніми результатами виборів, блок експрем'єра Нетаньяху здобуває щонайменше 67 з 120 місць в Кнесеті.

Партія експрем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" є лідером парламентських виборів в країні, які відбулися 1 листопада, повідомляє у середу, 2 листопада, агентство Associated Press з посиланням на результати підрахунку 80 відсотків голосів.

"Ми стоїмо на порозі дуже великої перемоги. Я створю націоналістичний уряд, який буде піклуватися про всіх громадян Ізраїлю без винятку", - сказав 73-річний Нетаньяху своїм прихильникам на мітингу в Єрусалимі.

За даними Reuters, очолюваний Нетаньяху блок з чотирьох партій отримує 67 з 120 місць в Кнесеті. Друге місце та близько 50 місць здобуває блок партій на чолі з чинним прем'єром Яіром Лапідом.

Потенційно найбільш правий майбутній уряд

Процес підрахунку голосів триває і результати є попередніми, але якщо такий результат втримається, то Ізраїль отримає "найбільш правий уряд", підкріплений твердим результатом ультранаціоналістичної партії "Релігійний сіонізм", яка посідає третє місце, зауважує AP.

Її члени використовують антиарабську і анти-ЛГБТК риторику. Один з очільників політсили Ітамар Бен-Гвір виступає за висилку з країни будь-кого, хто вважається нелояльним до Ізраїлю, та є колишнім членом радикального руху "Ках", внесеного до переліку терористів в Ізраїлі та США.

Найвища явка на виборах в Ізраїлі з 1999 року

Це п'яті за останні три з половиною роки парламентські вибори в Ізраїлі. Станом на 19.00 за місцевим часом 1 листопада явка на них склала 66,3 відсотка, що є найвищим показником з 1999 року. Остаточні підсумки стануть відомими не раніше 3 листопада.

Після оголошення офіційних підсумків виборів президент Ізраїлю Іцхак Герцог має визначити, хто займеться формуванням уряду. Цьому кандидату надається чотири тижні на створення коаліції.