Україна просить ППО, а Ізраїль пропонує системи сповіщення

Ізраїль запропонував Україні допомогу у розробці систем раннього попередження про повітряні напади. Про це у середу, 19 жовтня, повідомив міністр оборони країни Бені Ганц під час зустрічі з послами Європейського Союзу в Ізраїлі.

"Ізраїль звернувся до України з проханням поділитися інформацією про їхні потреби в системах протиповітряної оборони. Після цього Ізраїль зможе допомогти в розробці системи раннього попередження цивільного населення, яка рятуватиме життя", - цитує Ганца агенція Reuters.

За словами міністра, Ізраїль проводить політику підтримки України шляхом надання гуманітарної допомоги та постачання життєво необхідного оборонного обладнання, але не поставлятиме системи озброєння "через низку оперативних міркувань".

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Ізраїль має радарну мережу, яка вмикає сирени або оповіщення на мобільних телефонах, які попереджають громадян про необхідність пройти в укриття під час ракетної атаки. Саме такі технології раннього попередження можуть бути запропоновані Україні.

Офіційний запит від України

Утім, система оповіщення, яку пропонує Ізраїль, "більше не актуальна", заявив посол України Євген Корнійчук. Натомість Україна офіційно запросила в Єрусалиму системи протиповітряної оборони, які дали б змогу протистояти іранським ударним безпілотникам, які використовує Росія, і - в майбутньому - балістичним ракетам. Про це повідомив американський новинний інтернет-портал Axios , опублікувавши копію відповідного листа українського посольства в Ізраїлі до уряду цієї країни. У документі серед запитуваного Києвом озброєння названо системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling і Arrow Interceptor.

У листі наголошується, що Росія вдалася до нового методу атак проти міст і цивільної інфраструктури України, використовуючи дрони іранського виробництва, а також згадуються повідомлення ЗМІ про постачання Москві ракет Fateh і Zolfagar з Ірану. "У цьому контексті та з метою забезпечити захист свого цивільного населення Україна робить офіційний запит до Ізраїлю з метою ініціювати співробітництво у сфері протиповітряної та протиракетної оборони", - йдеться в листі.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що його країна, як і раніше, виключає постачання зброї Києву.