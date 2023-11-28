Іран "фіналізував" купівлю російських винищувачів

В іранському міноборони заявили, що фіналізували домовленість про купівлю в РФ винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130.

Іран заявив про "фіналізацію" угоди щодо придбання у Росії винищувачів Су-35, ударних гелікоптерів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130. Про це у вівторок, 28 листопада, повідомив іранському інформаційному агентству Tasnim заступник міністра оборони країни Мехді Фарахі.

"Фіналізовані плани надходження до бойових підрозділів армії Ірану винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і тренувальних літаків Як-130", - заявив він.

Як зауважує міжнародна агенція Reuters, військово-повітряні сили Ірану на сьогодні мають лише кілька десятків ударних літаків, включаючи російські реактивні, а також застарілі американські моделі, які були придбані до Ісламської революції 1979 року.

Росія може отримати балістику з Ірану

21 листопада координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі США Джон Кірбі повідомив, що Іран може надати Росії балістичні ракети для використання у війні проти України.

Кірбі нагадав, що Іран вже постачає Росії велику кількість ударних дронів, керованих авіабомб та артилерійських боєприпасів, які та використовує у війні проти України. Тепер, за оцінками США, Іран може готуватися "зробити наступний крок" - надати РФ свої балістичні ракети малої дальності Ababil та Fateh-110 для використання в Україні.

Він додав, що в обмін на іранську зброю Росія співпрацює з Іраном щодо складних військових технологій, таких як ракети, електроніка та протиповітряна оборона (ППО), а також спроможностей супутникового збору даних. "Загалом Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярди доларів для зміцнення свого військового потенціалу", - сказав Кірбі.

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