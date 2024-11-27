Cкоро найманці з Ємену воюватимуть в Україні?

У своїй агресивній війні проти України Росія використовує не лише бойові безпілотники з Китаю та Ірану, але й північнокорейських солдатів і навіть балістичні ракети з Пхеньяну. Незабаром, імовірно, до війни можуть бути залучені й бойовики з Ємену. Принаймні, про це пише "Financial Times". У повідомленні йдеться про те, що ісламісти-хусити вербують в своїй країні людей для відрядження в російську армію і вже таким чином організували сотні єменських найманців для Росії за допомогою підпільної торгівлі людьми.

Обіцянки роботи і громадянства

Посилаючись на причетних до цього людей, газета повідомляє, що деяким чоловікам у Ємені обіцяли перспективу добре оплачуваної роботи в Росії і російське громадянство. Однак після прибуття до РФ їх примусили піти до війська і одразу ж відправили на фронт в Україні.

Вербування в Ємені, за цими даними, було здійснено компанією, заснованою відомим політиком-хуситом. Контракт, який опинився в розпорядженні газети, свідчить про те, що єменців вербують до російської армії з липня. Підтримувані Іраном збройні формування хуситів від початку війни на Близькому Сході близько року тому неодноразово нападали на західні танкери, зокрема, в Аденській затоці.

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Попередження про "глобальну війну"

Якщо ці повідомлення відповідають дійсності, "це надзвичайно тривожно", заявило міністерство закордонних справ Німеччини. Небезпека "глобальної війни" є "серйозною і реальною", застеріг також глава польського уряду Дональд Туск. Іншими словами: є загроза подальшої інтернаціоналізації війни?

Чи це вже давно стало реальністю? Валерій Залужний, колишній головнокомандувач українських збройних сил, а нині посол України у Великій Британії, вважає, що третя світова війна вже почалася, оскільки багато країн вже давно втягнуті в неї.

Одне здається зрозумілим: за останніми оцінками, Росія вже втратила 700 000 солдатів у війні в Україні убитими або пораненими. Мабуть, саме через це близько 12 000 солдатів з Північної Кореї, яких правитель Кім Чен Ин відправив до Росії для участі у бойових діях, зараз воюють насамперед у Курській області.

Анналена Бербок: Путінська війна не має кордонів

Останні новини про бойовиків з Ємену в Україні з'явилися під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії. Там федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила: "Якщо це підтвердиться, це ще раз підкреслить, що ведення війни російського президента не має кордонів".

Експерт із закордонних справ фракції християнських демократів у Бундестазі Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в інтерв'ю DW зазначив: "Росія вже деякий час має величезні проблеми з ресурсами, як з матеріальними в певних сферах, так і з кадрами. Зараз вона мусить заохочувати російських солдатів до мобілізації великими привабливими сумами і списанням боргів".

Родеріх Кізеветтер, архівне фото Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

За словами Кізеветтера, російський президент Путін вже давно тісно співпрацює з ісламістським терористичним угрупованням ХАМАС та формуваннями хуситів, яких підтримує Іран. "Тому не дивно, що зараз рекрутують єменських бойовиків. Є ознаки того, що йдеться не про терористів-хуситів, а про єменців, яких заманюють до Росії брехливими обіцянками, а потім примусово відправляють до війська"

Розширення війни - тема передвиборної кампанії в Німеччині

Знову і знову політики в Німеччині застерігають від подальшого розширення війни, як у військовому, так і в кадровому та фінансовому сенсі. Німеччина наразі належить після США до тих країн, які найпотужніше підтримують Україну. Щодо американців, то нині складно сказати, яку роль у майбутньому, за президентства Дональда Трампа, вони відіграватимуть.

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У передвиборній кампанії у Німеччині, де у лютому 2025 року мають достроково обирати Бундестаг, глава уряду, соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) хоче позиціонувати себе "канцлером миру". Незважаючи на наполегливі прохання Києва, він відмовляється надати Україні ракетні системи Taurus, які також можуть вражати цілі в Росії. Нещодавно він заявив: "Навіть якщо, і саме тому, що ми є тими, хто найбільше і найнадійніше надає підтримку, щоб країна могла оборонятися, ми не робимо певні речі - наприклад, постачання крилатих ракет, наприклад, прийняття того, що за допомогою небезпечної зброї, яку ми надаємо, можуть атакуватися цілі глибоко в російському тилу".

Отже, питання дедалі більшого розширення війни в Україні, ймовірно, також може стати темою німецької передвиборної кампанії. В останньому репрезентативному опитуванні ARD-Deutschlandtrend, проведеному інститутом дослідження громадської думки Infratest-dimap, 61 відсоток респондентів висловився проти постачання Україні систем Taurus.