FT: Росія завербувала сотні єменців на війну в Україні

За даними Financial Times, єменцям обіцяли високі зарплати в Росії та російське громадянство, але змушували підписати контракти з міноборони та відправляли на війну. Роботу їм обіцяла компанія, пов'язана із хуситами.

Збройні сили Росії завербували сотні єменських чоловіків для участі у війні проти України, пише у неділю, 24 листопада, британська газета Financial Times (FT). Як розповіли виданню самі новобранці з Ємену, представники якоїсь "таємничої компанії", пов'язаної безпосередньо з повстанським угрупуванням хуситів, обіцяли їм високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Однак, коли вони прибули до Росії, їх насильно призвали до армії, змусивши підписати контракти з міністерством оборони РФ і відправили на війну.

FT припускає, що вербування єменських солдатів почалося з липня 2024 року. Журналісти ознайомилися з одним із контрактів, підписаним керівником центру відбору контрактників у Нижньому Новгороді, на якому проставлено дату 3 липня. "Поява різношерстої групи - в основному недобровільних - єменських найманців на війні проти України показує, як конфлікт засмоктує дедалі більше солдатів з-за кордону, оскільки втрати зростають, а Кремль намагається уникнути повної мобілізації", - пише газета, вказуючи на "міцні зв'язки" між Москвою та хуситами.

FT: Єменців заманюють на війну обманом

Один із завербованих на ім'я Набіль повідомив FT, що входив до групи приблизно з 200 єменців, які прибули до Москви у вересні та були відправлені на фронт. За його словами, деякі з цієї групи були досвідченими військовими, але багато хто не мав підготовки. Набіля заманили до Росії обіцянкою вигідної роботи у сферах "безпеки" та "інженерної справи", а на зароблені гроші він планував закінчити навчання.

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Інший співрозмовник FT, Абдулла, розповів, що йому обіцяли одноразову виплату у 10 тисяч доларів і щомісячну зарплату в 2000 доларів за роботу на виробництві безпілотників. Після прильоту до Москви 18 вересня його разом з іншими єменцями доставили прямісінько на об'єкт за п'ять годин їзди від аеропорту, а потім довезли до кордону з Україною, після чого провели просту військову підготовку і відправили на військову базу під Ростовом. Абдулла стверджує, що їх привезли на війну "шахраї, які торгують людьми", а багато хто з його групи вже загинув у бойових діях.

Російська армія "найманців-невільників" зростає

Понад 90 громадян Індії обманом відправили воювати в Україну на боці Росії, з них не менш як вісім людей загинули, і їхні тіла поки не вдається повернути на батьківщину, повідомляв наприкінці серпня депутат індійського парламенту Вікрамджит Сінгх Сахнейб. За його словами, більшість громадян Індії, які потрапляють на війну з Україною, також запрошують до Росії на підставі надання роботи, а потім без перекладачів змушують підписати контракти з міністерством оборони РФ. У травні Центральне бюро розслідувань Індії заявило про арешт чотирьох осіб, підозрюваних в участі у великій мережі торгівлі людьми, члени якої вербували молодих чоловіків для "роботи" в Росії.

У травні 2024 року уряд Шрі-Ланки відкрив розслідування у зв'язку з вербуванням громадян країни на війну в Україні. За інформацією влади острівної держави, щонайменше 16 осіб вважалися на той момент загиблими, 37 осіб - пораненими. Ще понад десять людей, ймовірно, перебували у полоні. Глава МЗС країни Тарака Баласурія повідомляв, що ланкійців обманом змусили поїхати до Росії, пообіцявши високі зарплати та привілеї, включаючи російське громадянство. За його словами, ланкійське МЗС отримало від громадян 455 скарг щодо цього.

Згідно з даними влади Непалу, до початку 2024 року у складі російської армії в Україні воювали щонайменше 200 найманців-непальців. За даними глави МЗС Непалу Нараяна Пракаша Сауда, місцезнаходження 100 осіб зараз невідоме. Катманду також вимагав від Москви припинити вербування непальців, а завербованих - повернути додому.