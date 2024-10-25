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WSJ: Росія надавала єменським хуситам супутникові дані

Євгенія Наконечна
25 жовтня 2024 р.

Супутникові дані, які надавала Росія, допомагали єменським хуситам атакувати торговельні судна у Червоному морі, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

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Нафтовий танкер Sounion, що належить Греції, після атаки єменських хуситів
Дим та вогонь на палубі нафтового танкера Sounion після атаки єменських хуситівФото: Eunavfor Aspides/HO/AFP

Росія надавала єменським хуситам супутникові дані, допомогаючи таким чином їм здійснювати атаки на торговельні судна в Червоному морі, пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Це допомогло підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі та ще більше дестабілізувати регіон, йдеться у матеріалі видання, опублікуваному у четвер, 24 жовтня.

За даними одного з джерел видання, дані передавалися через членів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), пов'язаних з хуситами.

Атаки хуситів призвели серйозних порушень у міжнародному торговельному судноплавстві: до прикладу, трафік танкерів через протоку Баб аль-Мандеб у Червоному морі зменшився на 77 відсотків у серпні 2024 року порівняно з жовтнем 2023 року.

США, у відповідь на загрози, створили багатонаціональну військово-морську коаліцію для захисту міжнародних судноплавних шляхів. За даними видання, до квітня Вашингтон витратив близько одного мільярда доларів на боєприпаси для знищення дронів і ракет хуситів, а також направив бомбардувальники B-2 Spirit для ударів по їхніх арсеналах. Водночас США занепокоєні й через те, що Росія може передати хуситам сучасну зброю, зокрема протикорабельні ракети. 

Атаки хуситів Червоному морі

Хусити почали свою кампанію проти міжнародного судноплавства в Червоному морі в листопаді 2023 року, заявивши, що вони підтримують Сектор Гази у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

Загалом від листопада 2023 року вони атакували більше 100 кораблів, потопивши два з них і захопивши ще один, пише WSJ.

Зокрема, ліванське судно Rubymar під прапором Белізу стало першим судном, яке затонуло в Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів. Воно мало на борту 21 тисячу тонн добрива. Ще одним судном, яке затонуло після нападу хуситів, став грецький балкер Tutor під прапором Ліберії.

Чому США і союзники атакували хуситів

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