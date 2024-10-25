WSJ: Росія надавала єменським хуситам супутникові дані

Супутникові дані, які надавала Росія, допомагали єменським хуситам атакувати торговельні судна у Червоному морі, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Росія надавала єменським хуситам супутникові дані, допомогаючи таким чином їм здійснювати атаки на торговельні судна в Червоному морі, пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Це допомогло підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі та ще більше дестабілізувати регіон, йдеться у матеріалі видання, опублікуваному у четвер, 24 жовтня.

За даними одного з джерел видання, дані передавалися через членів іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), пов'язаних з хуситами.

Атаки хуситів призвели серйозних порушень у міжнародному торговельному судноплавстві: до прикладу, трафік танкерів через протоку Баб аль-Мандеб у Червоному морі зменшився на 77 відсотків у серпні 2024 року порівняно з жовтнем 2023 року.

США, у відповідь на загрози, створили багатонаціональну військово-морську коаліцію для захисту міжнародних судноплавних шляхів. За даними видання, до квітня Вашингтон витратив близько одного мільярда доларів на боєприпаси для знищення дронів і ракет хуситів, а також направив бомбардувальники B-2 Spirit для ударів по їхніх арсеналах. Водночас США занепокоєні й через те, що Росія може передати хуситам сучасну зброю, зокрема протикорабельні ракети.

Атаки хуситів Червоному морі

Хусити почали свою кампанію проти міжнародного судноплавства в Червоному морі в листопаді 2023 року, заявивши, що вони підтримують Сектор Гази у війні Ізраїлю та ХАМАСу.

Загалом від листопада 2023 року вони атакували більше 100 кораблів, потопивши два з них і захопивши ще один, пише WSJ.

Зокрема, ліванське судно Rubymar під прапором Белізу стало першим судном, яке затонуло в Червоному морі внаслідок атаки єменських хуситів. Воно мало на борту 21 тисячу тонн добрива. Ще одним судном, яке затонуло після нападу хуситів, став грецький балкер Tutor під прапором Ліберії.