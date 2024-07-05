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Моді обговорить з Путіним проблему індійських найманців

Валерій Сааков
5 липня 2024 р.

Програмою візиту прем'єр-міністра Індії Моді до Москви передбачено й обговорення питання дострокового звільнення громадян Індії, яких обманом завербували в армію РФ, кажуть у Делі.

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Нарендра Моді і Володимир Путін під час зустрічі в Астані
Нарендра Моді і Володимир Путін під час зустрічі в Астані (архівне фото)Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Делі планує обговорити з Москвою питання негайного звільнення всіх громадян Індії, яких раніше завербували на службу в армію РФ. Як заявив у п'ятницю, 5 липня, міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра, обговорення цього питання увійде в програму візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви. Сам візит запланований на наступний тиждень, повідомляє Reuters.

Упродовж останніх кількох місяців стало відомо про кілька випадків, коли індійців заманювали до Росії обіцянками прибуткової роботи або пропозиціями дістати перспективну освіту, а в підсумку вони опинилися в лавах російських військ, які воювали проти України. Приміром, у травні індійська поліція заарештувала чотирьох осіб, пов'язаних з мережею зловмисників, що стояли за цією практикою. Вінай Кватра заявив, що індійців вербують "обманом" до армії РФ.

Кілька громадян Індії загинули в війні проти України

Так само в Делі інформували, що владі Індії відомо про загибель щонайменше чотирьох громадян країни на війні Росії проти України. Це змусило уряд Моді закликати до негайного припинення такого вербування і так само до негайного звільнення тих індійців, які вже воюють в армії РФ. За оцінками індійських органів влади, від 30 до 40 громадян Індії вже можуть служити в російській армії.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб індійські громадяни повернулися якомога швидше", - сказав керівник МЗС Індії, додавши, що 10 індійців вже повернулися додому.

Індія не засудила війну РФ проти України

Індія, яка десятиліттями підтримувала тісні відносини з Москвою, не стала прямо засуджувати Росію за війну проти України, натомість закликаючи лише до припинення конфлікту шляхом діалогу та дипломатії, нагадує Reuters.

Інші країни Південної Азії також застерігають своїх громадян від вербування до російської армії. Так, Шрі-Ланка посилила контроль, щоб запобігти вербуванню її громадян шляхом обману до армії РФ. Уряд острівної держави заявив, що десятки людей, які хочуть повернутися додому, вже воюють на війні. Непал також визнав у травні, що кілька його громадян були незаконно завербовані до російської армії, причому, за оцінками, щонайменше 200 з них служать на фронті, а близько 100 вважаються зниклими безвісти.

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Моді відвідає Росію 8 і 9 липня. Програма візиту передбачає переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

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