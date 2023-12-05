Непал закликав РФ припинити вербувати на війну проти України

У війні Росії проти України загинули шестеро непальців, один потрапив у полон. У МЗС Непалу звернулися до Кремля з вимогою перестати вербувати їхніх громадян.

Непал звернувся до Росії з вимогою припинити вербувати його громадян до армії РФ, повідомляє у вівторок, 5 грудня, міжнародна агенція Reuters.

Влада Непалу повідомила про шістьох загиблих своїх громадян, які "служили" в лавах російської армії. Міністерство закордонних справ країни звернулося до уряду РФ з проханням негайно повернути їхні тіла та виплатити компенсації їхнім сім'ям.

Крім того, зазначається, що тривають дипломатичні зусилля для звільнення одного громадянина Непалу, який "служив" у російській армії та був захоплений у полон в Україні.

4 грудня журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував відео допиту полоненого непальця.

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Посол Непалу: В армії РФ перебуває до 200 непальців

За даними посла Непалу в Москві Мілана Раджа Туладхара, близько 150-200 непальців є найманцями в Росії. "Ми повертаємо щонайменше одного громадянина щодня. Всі вони були привезені до Росії для служби в армії", - цитує Туладхара видання The Kathmandu Post .

За його словами, громадян Непалу заманюють обіцянками великих грошей і здебільшого незаконно переправляють до РФ. Багато непальців потрапили в Росію за студентськими та туристичними візами, зазначає видання.

Крім того, деякі непальці також служать в українській армії, заявив прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал. Втім, він не назвав їхню кількість. Законодавство Непалу не дозволяє своїм громадянам служити в іноземних арміях, окрім Індії та Великобританії.

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