У Тель-Авіві 16 поранених внаслідок ракетної атаки з Ємену

Ракету, яка упала в одному з парків Тель-Авіва, випустили з території Ємену, повідомила ізраїльська армія. Силам ППО Ізраїлю не вдалося її збити.

З території Ємену в ніч проти суботи, 21 грудня, випущено ракету у бік центральної частини Ізраїлю, повідомила Армія оборони Ізраїлю. Ізраїльським силам протиповітряної оборони не вдалося її збити. За даними медичної служби, постраждали 16 людей.

Ракета впала в одному з парків у Тель-Авіві, повідомила газета The Times of Israel. 16 людей, у тому числі трирічна дівчинка, дістали легкі поранення від уламків. У парку від падіння ракети утворилася вирва.

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Удари Ізраїлю по Ємену

Армія оборони Ізраїлю у ніч проти 19 грудня завдала масованих авіаударів по Ємену. Серед цілей були порти та енергетична інфраструктура у столиці країни Сані.

Хусити того ж дня заявили, що вдарили двома гіперзвуковими балістичними ракетами по військових об'єктах у районі Тель-Авіва.

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