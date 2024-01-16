Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі гальмують торгівлю

Багато судноплавних компаній через атаки хуситів уникають Червоного моря і спрямовують кораблі в обхід Африки, а це значно довше й дорожче. Світова торгівля страждає від порушення ланцюжків постачань.

У ніч на п'ятницю, 12 січня, США і Великобританія завдали ракетних і авіаційних ударів по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені. Президент США Джо Байден заявив, що це стало прямою відповіддю на "безпрецедентні" напади хуситів на іноземні морські кораблі в Червоному морі, що поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства в регіоні. Якою мірою блокування проходження суден Червоним морем і Суецьким каналом впливає на світову торгівлю, як до цього ставляться в судноплавних компаніях і яким чином на дії США й Великобританії відреагувала Німеччина, читайте у статті DW.

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Перевезення контейнерів через Червоне море скоротилися більш ніж удвічі

Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити з угруповання "Ансар Аллах" атакують вантажні судна в Червоному морі з початку жовтня. Хусити оголосили, що вступили у війну в Секторі Гази на боці терористичного руху ХАМАС, і стверджують, що їхньою ціллю є тільки кораблі, які заходять до ізраїльських портів, або ж ті, власники яких пов'язані з Ізраїлем. Спостерігачі вказують, що хусити вже неодноразово атакували й судна, жодним чином не пов'язані з Ізраїлем. У ніч на 12 січня президент США Джо Байден повідомив про загалом 27 нападів.

Удар по інфраструктурі хуситів у столиці Ємену Сані, 12 січня 2024 року Фото: XinHua/dpa/picture alliance

У зв'язку з цим багато судноплавних компаній змінили маршрути і спрямовують свої судна уздовж західного узбережжя Африки та мису Доброї Надії.

Червоне море з'єднує Індійський океан із Середземним морем через Суецький канал, що робить його центральним торговим шляхом, через який проходить до 12 відсотків світової торгівлі. Унаслідок атак хуситів вантажопотік цим важливим маршрутом значно скоротився. "Обсяг контейнерів, перевезення яких здійснюється цим морським шляхом, скоротився більш ніж на половину і нині є майже на 70 відсотків нижчим від очікуваного", - вказали 11 січня в Інституті світової економіки (IfW) в німецькому Кілі.

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Переспрямування суден новим маршрутом означає, що "час транспортування товарів між азійськими виробничими центрами та європейськими споживачами збільшується на 20 днів", пояснює Юліан Гінц (Julian Hinz) із IfW.

Це відбивається на зниженні показників торгівлі Німеччини та ЄС, "оскільки товари, які перевозяться, все ще перебувають у морі і їх ще не розвантажено в портах, як планувалося". Так, 12 січня виробник електромобілів Tesla оголосив, що з кінця січня "через брак компонентів" на два тижні перериває виробництво на своїй гігафабриці у Грюнгайде в німецькій федеральній землі Бранденбург.

Зміна маршруту обходиться в десятки мільйонів на місяць

Асоціація німецьких судновласників (VDR) у відповідь на запит DW визнала, що ситуація, що склалася, призводить до "збільшення термінів доставки, зростання викидів (СО2. - Ред.) і витрат транспортних компаній". Однак у VDR не змогли дати точну оцінку додаткових витрат, оскільки "вони залежать від індивідуальних особливостей кожного судна, як-от його розмір, завантаження, швидкість, тип використовуваного палива та кількість персоналу".

Судноплавна компанія Hapag-Lloyd (п'ята у світі) підрахувала для DW, що у разі зміни маршруту час суден у дорозі збільшиться на сім днів (при перевезенні вантажів з Далекого Сходу до Східного узбережжя США) або до 12 днів (до пунктів призначення у Північній Європі). Загалом "додаткові витрати на місяць складуть двозначну мільйонну суму", уточнили в Hapag-Lloyd. Найбільша на планеті судноплавна компанія Maersk з Данії повідомила DW, що збільшення маршруту стосується руху суден туди й у зворотному напрямку. Це плюс "приблизно 10-12 днів шляху в одному напрямку (близько трьох тижнів туди й назад) і до 7000 кілометрів", що збільшує вартість одного проходження приблизно на 50 відсотків.

У Hapag-Lloyd підрахували, що в разі зміни маршруту руху кораблів додаткові витрати компанії на місяць становитимуть двозначну мільйонну суму Фото: picture-alliance/dpa/C. Charisius

Тим часом учасники ринку, схоже, зробили висновки із закриття Суецького каналу 2021 року, наслідків пандемії COVID-19 та війни в Україні і тепер краще підготовлені до кризових ситуацій. Німецькі ритейлери не очікують появи порожніх полиць у магазинах. "Ані в короткостроковій перспективі, ані в середньостроковій видимих дефіцитів не передбачається", - запевнив Reuters Штефан Гертель (Stefan Hertel), прессекретар Торговельної асоціації Німеччини (HDE). Причина в тому, що, за словами Гертеля, ланцюжки постачань стали надійнішими.

Вузькі місця під час перевалки контейнерів у портах Китаю

Але ситуація може погіршитися вже найближчими тижнями, коли Китай святкуватиме Новий рік за місячним календарем. З 10 лютого фабрики і заводи там закриються на два-чотири тижні. Тому багато компаній намагаються заздалегідь замовити якомога більше китайських товарів. Однак перенаправлення суден уздовж західного узбережжя Африки замість проходження Суецьким каналом може призвести до того, що менша кількість з них встигне повернутися до КНР.

Спостерігачі вже повідомляють про брак контейнерів у китайському порту Нінбо. Maersk підтверджує це: судна не вибиваються з графіка, а "порожні контейнери, потрібні для завантаження в Азії", не доставляються туди вчасно. "Якщо немає вільних контейнерів, це величезна проблема", - зазначають у Maersk. У середині грудня судно цієї компанії зазнало нападу хуситів, після чого данці призупинили перевезення через Червоне море у "найближчому майбутньому", як заявив генеральний директор Maersk Вінсент Клерк в інтерв'ю Financial Times.

Maersk призупинила перевезення вантажів через Червоне море "у найближчому майбутньому" Фото: Sergei Gapon/AFP

Поки що абсолютно не зрозуміло, чи буде відновлення перевезень за цим маршрутом питанням "днів, тижнів або місяців". Hapag-Lloyd також поки що не думає про те, щоб знову спрямовувати свої судна через Червоне море і Суецький канал. Це станеться тільки тоді, коли ситуація зміниться з "дуже небезпечної" на "безпечну". "Доти, доки відбуваються атаки, прохід (цим маршрутом. - Ред.) у будь-якому разі занадто небезпечний", - констатують у Hapag-Lloyd.

У VDR кажуть, що, як правило, "не роблять індивідуальної оцінки ризику" - судновласники повинні здійснювати її самостійно і під свою відповідальність. "Після останніх інцидентів, пов'язаних із безпекою (проходження Червоним морем. - Ред.), асоціація вважає, що ризик нападу на цивільні торговельні судна в зазначеному морському регіоні нині дуже високий",- повідомили DW у VDR.

Чому США і союзники атакували хуситів To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Міжнародна спільнота "має зробити все можливе"

За словами гендиректора Maersk Вінсента Клерка, проблему потрібно вирішити швидко: "Ми закликаємо міжнародну спільноту терміново вжити заходів і зробити все можливе, щоб знову відкрити цей морський шлях. Це одна з головних артерій світової економіки - і нині її заблоковано".

Однозначно висловлюються і в німецькій судноплавній компанії Hapag-Lloyd, яка також хоче, щоб проходження суден у регіоні було захищено. На запитання DW, чи будуть у Hapag-Lloyd раді, якщо уряд Німеччини військовими засобами візьме участь у гарантуванні безпеки цього морського маршруту, а також чи бажає компанія висловити таке побажання з боку бізнесу на адресу влади, відповідь була короткою: "Так і ще раз так!"

І ця думка збігається з позицією Асоціації німецьких судновласників. У відповідь на запит DW там зазначили, що "інші партнери по НАТО, на кшталт Великобританії та Франції, вже розгорнули військово-морські сили для супроводу і захисту суден своїх країн. Тому VDR вважає, що участь Німеччини та підтримка німецькими ВМС у регіоні місії із захисту торговельного судноплавства необхідні невідкладно".

Уряд Німеччини, принаймні на словах, підтримав воєнний удар, завданий США, Великобританією та іншими союзниками по позиціях повстанців-хуситів у Ємені 11 січня. "Ця реакція має нашу політичну підтримку", - заявила того ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

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США та інші наші партнери - "відповідно до індивідуального і колективного права на самооборону, закріпленого у Статуті ООН", - здійснили цілеспрямовані й обмежені воєнні дії проти інфраструктури, яку використовували хусити для своїх нападів на судна в Червоному морі, додала Бербок.

Відповідаючи на запитання про те, як Берлін має намір брати участь у гарантуванні безпеки судноплавства в Червоному морі та коли буде ухвалено відповідне рішення, міністерка сказала, що Євросоюз зараз активно працює над вивченням того, "як ми можемо стабілізувати ситуацію в Червоному морі та зробити у це свій внесок". Таке рішення, на думку Бербок, має ухвалюватися спільно на рівні ЄС.