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Суецький канал

Суецький канал - судохідний канал між Середземним та Червоним морями. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Суецький канал".

Суецький канал проходить територією Єгипту та пов’язує Середземне море з Червоним морем. На півночу каналу розташований Порт Саїд, на півдні - Суец. Таким чином морський шлях між північною Атлантикою та Індійським океаном значно скорочується, оскільки не треба вирушати в обхід Африки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту 07.07.2021

Після досягнення угоди між власниками судна Ever Given і адміністрацією Суецького каналу, контейнеровоз зміг вирушити в плавання з Єгипту.
Блокування Суецького каналу: сторони домовилися про звільнення судна

Блокування Суецького каналу: сторони домовилися про звільнення судна 04.07.2021

Адміністрація Суецького каналу домовилася з японською компанією Shoei Kisen, яка є власником контейнеровоза Ever Given, про компенсацію за блокування каналу в березні.
Затор із суден в Суецькому каналі розсмоктався

Затор із суден в Суецькому каналі розсмоктався 03.04.2021

Останні 61 судно з 422-х, що знаходилися в заторі в Суецькому каналі, продовжили свій рух після того, як контейнеровоз Ever Given зняли з мілини.
Рух суден Суецьким каналом відновлено

Рух суден Суецьким каналом відновлено 29.03.2021

Після вдалої спроби відбуксирування контейнеровоза Ever Given рух суден Суецьким каналом відновлено, повідомили в адміністрації каналу.
Контейнеровоз Ever Given зсунули з мілини у Суецькому каналі

Контейнеровоз Ever Given зсунули з мілини у Суецькому каналі 29.03.2021

Контейнеровоз Ever Given через декілька днів таки вдалося зсунути з мілини у Суецькому каналі. Його блокування вже призвело до порушення ланцюгів поставок у світі.
У Суецькому каналі готуються до розвантаження контейнеровоза Ever Given

У Суецькому каналі готуються до розвантаження контейнеровоза Ever Given 28.03.2021

Про подальші заходи щодо зняття судна з мілини в Суецькому каналі повідомило агентство AP з посиланням на джерело. Кожен день простою каналу коштує світовій економіці 9 мільярдів доларів.
Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці 26.03.2021

Через заблокований рух через Суецький канал зросла нервозність на світових біржах. Особливо від нинішньої ситуації може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.
Суецький канал заблокував контейнеровоз, що сів на мілину

Суецький канал заблокував контейнеровоз, що сів на мілину 24.03.2021

Величезний контейнеровоз заблокував Суецький канал, утворивши затор з сотні суден. Через це вже зросли ціни на нафту.
У Середземне море увійшли два кораблі Бундесверу для порятунку біженців

У Середземне море увійшли два кораблі Бундесверу для порятунку біженців 02.05.2015

Німеччина посилює допомогу біженцям, які тонуть, намагаючись потрапити до ЄС. У Середземне море увійшли два кораблі Бундесверу, які мають рятувати біженців.
В Азії планують перший судноплавний маршрут в Арктиці для перевезення газу

В Азії планують перший судноплавний маршрут в Арктиці для перевезення газу 13.07.2014

Арктика раніше була не дуже доступним регіоном для судноплавства. Але нині дві судноплавні компанії хочуть прокласти там транспортний маршрут, щоб перевозити газ найкоротшим шляхом із Сибіру до портів Китаю та Японії.
Торговельний шлях через Арктику – завдяки глобальному потеплінню

Торговельний шлях через Арктику – завдяки глобальному потеплінню 13.08.2013

Північно-Східний транспортний коридор між Китаєм та Європою проляже через Арктику. Він удвічі коротший за традиційний південний шлях. І нині його випробовує перший китайський вантажний корабель.
Єгипетська криза і наслідки для світової економіки

Єгипетська криза і наслідки для світової економіки 07.02.2011

Біржі в світі досі без паніки реагували на заворушення в Єгипті. Спекуляції довкола подорожчання нафти дещо зменшилися. Тим часом занепокоєння щодо можливих наслідків єгипетської кризи на світову економіку зростає.