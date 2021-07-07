Суецький канал - судохідний канал між Середземним та Червоним морями. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Суецький канал".

Суецький канал проходить територією Єгипту та пов’язує Середземне море з Червоним морем. На півночу каналу розташований Порт Саїд, на півдні - Суец. Таким чином морський шлях між північною Атлантикою та Індійським океаном значно скорочується, оскільки не треба вирушати в обхід Африки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.