Рух суден Суецьким каналом відновлено

Рух суден Суецьким каналом було відновлено вдень у понеділок, 29 березня, після вдалої спроби відбуксирування контейнеровоза Ever Given. Про відновлення руху кораблів цим водним шляхом повідомила цього дня адміністрація Суецького каналу.

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Як повідомлялося, це гігантське 400-метрове судно впродовж майже тижня повністю блокувало рух цією важливою транспортною артерією для світової логістики. Через його аварію поблизу Суецького каналу, що сполучає Середземне й Червоне море, утворився затор із близько 400 суден.

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Так само цього дня місцеве телебачення поширило кадри, як Ever Given повільно пливе каналом. Очікується, що судно має дійти до Великого Гіркого озера, де його оглянуть фахівці, котрі вирішать, чи може цей корабель продовжити свій шлях.

Нагадаємо, судно Ever Given, що належить до найбільших у світі в своєму класі, мало доставити вантаж з Азії до Ротердама, але потрапило в зону дії буревію, коли проходило Суецький канал. Сила вітру розвернула судно так, що його ніс і корма загрузли в берегах каналу. Операція з вивільнення транспортного судна тривала близько тижня й до неї було залучено як місцевих, так й іноземних фахівців.