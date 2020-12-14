Суецький канал заблокував контейнеровоз, що сів на мілину

У південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given класу Triple E довжиною 400 метрів і завширшки 59 метрів, який прямував з Китаю в Роттердам. В ніч на середу, 24 березня, він повністю заблокував рух через канал в обидва боки. За даними агентства Bloomberg, через це в Суецькому каналі утворився затор з понад 100 суден.

Тайванська компанія Evergreen, яка зафрахтувала контейнеровоз, повідомила, що інцидент стався через погодні умови. Внаслідок пориву сильного вітру судно відхилилося від курсу і сіло на мілину. Постраждалих при цьому не було.

Супутниковий знімок Суецького каналу, на якому видно контейнеровоз, який заблокував прохід

Вже почалася рятувальна операція, яка може забрати декілька днів, зазначають у Bloomberg. Наразі оточений буксирами контейнеровоз, що вміщує 20 тисяч морських контейнерів, знаходиться біля узбережжя Єгипту.

Через затор в Суецькому каналі виросли ціни на нафту

Суецький канал є найважливішим маршрутом поставок нафти з Близького Сходу до Європи і США і одним з найважливіших торговельних маршрутів світу. На нього припадає 10 відсотків глобальної морської торгівлі, а в 2020 році через нього пройшли майже 19 тисяч суден.

Після інциденту ціни на нафту одразу зросли. Вранці 24 березня один барель північноєвропейського сорту Brent коштував 61,63 долара, що на 84 цента більше, ніж днем ​​раніше. Ціна бареля американської марки WTI зросла на 62 цента до 58,38 долара.