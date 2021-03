У Суецькому каналі готуються до розвантаження контейнеровоза Ever Given

Подальшим кроком на шляху до зняття з мілини в Суецькому каналі гігантського контейнеровоза Ever Given стане часткове розвантаження судна. Про це в неділю, 28 березня, повідомив інформагентству AP один з фахівців, задіяних в операції. Він не став називати журналістам свого імені, оскільки, за власними словами, не був уповноважений для спілкування з пресою.

Досі розвантаження контейнеровоза вважалося мірою, до якої рятувальники мали намір вдатися лише в крайньому випадку, оскільки для неї потрібне застосування підйомних кранів та іншого додаткового обладнання, яке на даний момент ще не було доставлено в Суецький канал. При цьому кожен день, протягом якого найважливіша транспортна артерія залишається заблокованою, обходиться світовій економіці в 9 мільярдів доларів, підрахували експерти. Це - відчутна втрата, враховуючи її стан під час пандемії коронавірусу.

Зі свого боку, японська компанія-судновласник Shoei Kisen Kaisha Ltd. вже підтвердила, що буде готова погодитися на розвантаження судна, якщо інші заходи не дадуть результату. А пізніше глава відомства, яке керує операцією зі зняття з мілини контейнеровоза Ever Given в Суецькому каналі, в ефірі телеканалу Al Arabiya підтвердив, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі розпорядився почати підготовку до розвантаження судна.

Операція зі зняття з мілини контейнеровоза в Суецькому каналі

Тим часом, дані сайту MarineTraffic.com, що дозволяє відстежувати пересування морських суден по всьому світу, показують, що в напрямку Суецького каналу зараз рухаються ще два буксирувальних судна: Alp Guard, що йде під прапором Нідерландів, і Carlo Magno, що йде під прапором Італії. До ранку 28 березня обидва цих судна досягли Червоного моря. Досі в операції з вивільнення 400-метрового контейнеровоза Ever Given були задіяні 10 буксирів.

Контейнеровоз вже кілька днів повністю блокує Суецький канал

За даними компанії Bernhard Schulte Shipmanagement, що відповідає за технічні роботи, пов'язані з контейнеровозом, зараз під судном тривають роботи з видалення морського грунту. Представник компанії Evergreen заявив, що рятувальні служби відновлять спроби ще раз вивести судно на фарватер в неділю у другій половині дня.

Чому контейнеровоз Ever Given сів на мілину

Контейнеровоз Ever Given класу Triple E довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів, що прямував з Китаю в Роттердам, сів на мілину в південній частині Суецького каналу. У ніч на середу, 24 березня, він повністю заблокував рух в обидві сторони. Тайванська компанія Evergreen, яка зафрахтувала контейнеровоз, повідомила, що інцидент стався через погодні умови. Офіційна причина, з якої Ever Given сів на мілину, однак, поки не названа.

Світова економіка зазнає збитків

Через Суецький канал здійснюється близько 10 відсотків світових торгових перевезень. У 2019 році через нього пройшли близько 19 тисяч суден. Подальше блокування каналу може вплинути на поставки нафти і газу з близькосхідного регіону до Європи.

За підрахунками експертів Інституту світової економіки в Кілі (IfW), через Суецький канал здійснюється 8-9 відсотків усіх експортно-імпортних поставок Німеччини. Особливо важливий цей маршрут для німецької торгівлі з Китаєм. Він забезпечує дві третини її обсягу.

Станом на ранок 28 березня очікують на можливість пройти через Суецький канал близько 320 суден. Серед них, за даними захисників тварин, 11 румунських вантажних суден зі 130 тисячами живих овець. На даний момент обговорюється можливість доставити цей вантаж в інші порти.