Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

З 24 березня рух суден Суецьким каналом заблоковано через величезний контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину. Власне, цей великотоннажний корабель мав доставити вантаж з Малайзії до Роттердама у Нідерландах. Однак коли судно проходило Суецьким каналом, воно опинилося в зоні сильного буревію. Сила вітру була вкрай потужна: вантажне судно з безліччю контейнерів розвернуло так, що його ніс та корма застрягли берегах каналу, перегородивши його. Принаймні так пояснило причину інциденту керівництво тайванської судновласницької компанії Evergreen, яка зафрахтувала корабель, у коментарі британському мовнику BBC.

Це трапилося саме там, де канал лише одинарний, тобто у тому місці немає паралельної лінії, котрою могли б пройти інші судна. Тож натепер поблизу Суецького каналу з обох боків - з Середземного й Червоного моря - утворився величезний затор суден. Виходить, тепер треба якомога швидше якось зрушити цей вантажний корабель з місця й розблокувати канал. Вже було зроблено не одну спробу взяти судно на буксир, але все марно. Так само поки що безрезультатно навколо носа й корми судна, що загрузли у піску та мулі, риють землю екскаватори.

Було зроблено вже не одну спробу звільнити контейнеровоз

Справжня халепа для глобальної економіки

Аварії та різні надзвичайні ситуації у судноплавстві не рідкість, однак, цей інцидент стався саме в Суецькому каналі, що має вкрай важливе значення для глобальної економіки. Якщо ситуацію не виправити, вже скоро вона може стати надзвичайною. Й схоже на те, що до того йде. Приміром, Пітер Бердовскі - керівник компанії Boskalis, яка бере участь в операції з вивільнення контейнеровоза Ever Given з мілини в Суецькому каналі, не виключив, що операція може протривати ще кілька тижнів.

"Він зараз як величезний кит, що викинувся на берег. На мілині опинилася колосальна маса. Можливо, нам доведеться поєднувати різні методи - зняти з судна контейнери, паливо і воду, використовувати буксири й розмивання піску", - сказав Бердовскі в ефірі нідерландського телеканалу Nieuwsuur, цитує агентство новин Reuters.

Спроби відбуксирувати судно теж поки що завершилися нічим

Якщо все буде так, як каже цей експерт, то тоді наслідки можуть бути дуже серйозними: за даними економістів, щороку через Суецький канал перевозять від 10 до 15 відсотків глобального обсягу вантажних і близько 30 відсотків контейнерних перевезень. За даними адміністрації Суецького каналу, щороку цим водним шляхом проходить близько 19 тисяч суден, або близько 50 щодня. Каналом щороку провозять майже мільярд тонн вантажів. За даними економістів, то в цю цифру входить нафта й нафтопродукти, автомобілі й деталі до них, агрегати, іграшки, домашня й побутова техніка та електроніка, меблі, одяг і ще багато-багато інших товарних позицій.

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Наскільки важливим є цей канал для глобальної торгівлі, засвідчили біржові події 24 березня. Щойно світ облетіла новина про злощасний контейнеровоз, на провідних світових біржових майданчиках підскочила ціна на нафту. І не дивно, адже через Суецький канал перевозять значну частину нафти й нафтопродуктів з країн Перської затоки, що входять до світових лідерів з видобутку та експорту "чорного золота". Саме через цей водний шлях пролягає найближчий маршрут до розташованих у Європі й Північній Америці ринків збуту цього видобутого в Саудівській Аравії чи в сусідніх країнах цінного ресурсу.

Ситуацію ускладнює ще й брак належної альтернативи, адже якщо Суецьким каналом пройти неможливо, тоді доводиться обходити всю Африку, огинаючи цей материк повз мис Доброї надії. А це - ще додаткових шість тисяч кілометрів. Середня швидкість торговельних суден - 15 вузлів або 28 кілометрів на годину. Тобто якщо обпливати Африку, тоді шлях для торговельного флоту стане в середньому на 10 днів довшим.

Як свідчить це зроблене з супутника фото, обійти сухогруз неможливо

Саме це й пояснює готовність судновласників сплачувати Єгипту сотні тисяч доларів за право проходу через канал для одного судна, бо альтернативний шлях все одно вийде дорожчим.

У Німеччині зростає нервозність

Через заблокований рух Суецьким каналом наростає занепокоєння в зв'язку в можливими перебоями поставок серед представників німецького бізнесу. Так, федеральне об'єднання німецької промисловості (BDI) заявило про перебої у найважливіших ланцюжках поставок і пов'язане з ним зростанням витрат. "Це вже негативно впливає на виробничі процеси в промисловості", - заявив глава BDI Гольґер Леш (Holger Lösch). Особливо постраждали галузі, що залежать від поставок сировинних матеріалів і будівельних елементів, вказав він далі.

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Серед таких галузей і хімічна промисловість, адже близько 16 відсотків імпорту для хімічної промисловості ФРН доставляється морським шляхом через Суецький канал. Об'єднання хімічної промисловості Німеччини (VCI) вказало, що підприємства хімічної індустрії залежать від безперебійних поставок нафти з Азії, а логістичні ланцюжки вже постраждали від наслідків пандемії.

Проблеми для Єгипту

Відкритий в листопаді 1869 року Суецький канал було націоналізовано Єгиптом 1956 року. Відтоді цей водний шлях став істотним джерелом доходу для єгипетської державної скарбниці. У 2014-2015 роках на окремих ділянках каналу проводилися днопоглиблювальні роботи, а також прорито паралельну водну трасу, що дозволило збільшити обсяг вантажоперевезень Суецьким каналом.

Проведене в 2014-2015 роках розширення каналу в окремих ділянках дозволило значно збільшити обсяги вантажоперевезень

Лише 2020 року, за даними адміністрації Суецького каналу, від експлуатації водного шляху було отримано 5,6 мільярда доларів доходу. Втрату такого джерела валютних надходжень Єгипет, що вже понад рік потерпає внаслідок браку іноземних туристів через пандемію, навряд чи зможе чимось компенсувати.

Єдиною гарною новиною на тлі цього є повідомлення сингапурської компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка проводить технічне обслуговування контейнеровоза, що сів на мілину. За її даними, внаслідок інциденту не сталося забруднення довкілля й пошкоджень вантажу. Екіпаж також не постраждав. Добра новина, якщо врахувати, що цей колос - контейнеровоз MV Ever Given класу Triple E довжиною 400 метрів, шириною 59 метрів і висотою 60 метрів.

Крім того, радник єгипетського президента Абделя Фаттаха ас-Сісі з питань морських портів припустив, що проблему з контейнеровозом, що сів на мілину в Суецькому каналі, вдасться вирішити не пізніше ніж за три дні.