Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Контейнеровоз Ever Given узяв курс з Єгипту після досягнення угоди щодо відшкодування збитків під час блокади цим судном Суецького каналу. У середу, 7 липня, цей корабель урочисто провели з акваторії єгипетського Великого Гіркого озера, де він простояв кілька місяців.

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Як стало відомо, представники адміністрації каналу і японського судновласника підписали угоду щодо компенсації за завдану цим судном шкоду в березні цього року. Остаточна сума угоди не розголошується.

Як повідомлялося, 24 березня контейнеровоз Ever Given сів на міль в одному з найвужчих місць Суецького каналу, заблокувавши рух суден цією важливою торговельною артерію в обидва боки на шість днів. Це спричинило появу великого затору із суден.

Згодом, після того, як судно зсунули з мілини й взяли на буксир, єгипетська адміністрація каналу заарештувала Ever Given і зажадала від власників багатомільйонної компенсації за завдані збитки. За підрахунками влади Єгипту, щоденні втрати тільки внаслідок блокування руху суден каналом становили від 12 до 15 мільйонів доларів.

Спочатку адміністрація Суецького каналу вимагала від власника контейнеровоза 916 мільйонів доларів США. Але згодом суму вимоги знизили до 550 мільйонів доларів. Власник судна - компанія Shoei Kisen та її страховик у червні повідомили, що досягли принципової домовленості із Суецьким каналом про компенсації, однак суму не називали.

Кошти мають покрити витрати на проведення операції з розблокування, витрати, що виникли через повне блокування каналу, а також втрачені надходження від транзиту.

Контейнеровоз Ever Given класу Triple E довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів вважається одним з найбільших суден у своєму класі.