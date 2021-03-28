 Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2021

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Новини

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Після досягнення угоди між власниками судна Ever Given і адміністрацією Суецького каналу, контейнеровоз зміг вирушити в плавання з Єгипту.

Контейнеровоз Ever Given

Контейнеровоз Ever Given залишив Суецький канал

Контейнеровоз Ever Given узяв курс з Єгипту після досягнення угоди щодо відшкодування збитків під час блокади цим судном Суецького каналу. У середу, 7 липня, цей корабель урочисто провели з акваторії єгипетського Великого Гіркого озера, де він простояв кілька місяців.

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Як стало відомо, представники адміністрації каналу і японського судновласника підписали угоду щодо компенсації за завдану цим судном шкоду в березні цього року. Остаточна сума угоди не розголошується.

Як повідомлялося, 24 березня контейнеровоз Ever Given сів на міль в одному з найвужчих місць Суецького каналу, заблокувавши рух суден цією важливою торговельною артерію в обидва боки на шість днів. Це спричинило появу великого затору із суден.

Згодом, після того, як судно зсунули з мілини й взяли на буксир, єгипетська адміністрація каналу заарештувала Ever Given і зажадала від власників багатомільйонної компенсації за завдані збитки. За підрахунками влади Єгипту, щоденні втрати тільки внаслідок блокування руху суден каналом становили від 12 до 15 мільйонів доларів.

Спочатку адміністрація Суецького каналу вимагала від власника контейнеровоза 916 мільйонів доларів США. Але згодом суму вимоги знизили до 550 мільйонів доларів. Власник судна - компанія Shoei Kisen та її страховик у червні повідомили, що досягли принципової домовленості із Суецьким каналом про компенсації, однак суму не називали.

Кошти мають покрити витрати на проведення операції з розблокування, витрати, що виникли через повне блокування каналу, а також втрачені надходження від транзиту.

Контейнеровоз Ever Given класу Triple E довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів вважається одним з найбільших суден у своєму класі.

  • Шлюзи Панамського каналу

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    На захід навпростець

    Панамський канал 82 кілометри завдовжки. Під час реконструкції його в багатьох місцях розширили та поглибили. Окрім того, збільшили шлюзи, щоб більше суден могли проходити з Тихого океану до Атлантики - і навпаки.

  • Контейнеровоз Cosco Shipping Panama

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Історичне плавання

    Першим по оновленому Панамському каналу пройшов контейнеровоз Cosco Shipping Panama. Судно, що належить китайській компанії, обрали жеребом. "Я часто проходив Панамським каналом, однак бути капітаном першого судна, яке пройшло оновленим каналом, - це незрівнянний досвід", - сказав капітан Джуд Родрігес перед рейсом.

  • Лоцман тренується керувати моделлю корабля

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Мегаканал у малому форматі

    Щоб лоцмани могли безпечно вести судна оновленою водною артерією, їм надали змогу спершу потренуватися з моделями. Судна, що проходитимуть реконструйованим Панамським каналом, можуть бути до 49 метрів завширшки і 366 метрів завдовжки. Відтепер вони зможуть перевозити до 600 мільйонів тонн вантажів щороку - вдвічі більше, ніж раніше.

  • Реконструкція каналу

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Дорожче та із запізненням

    Реконструкція каналу обійшлася у приблизно 5,25 мільярдів доларів США - на два мільярди більше, ніж спершу планувалося, а будівельні роботи тривали на два роки довше запланованого. Загалом до будівництва залучили 40 тисяч робітників. Вони підривали гори, перемістили 150 мільйонів кубометрів ґрунту та гравію і встановили 192 тисячі тонн сталевих конструкцій.

  • Шлюз Панамського каналу

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Більші шлюзи для більших суден

    На всій протяжності каналу розташовані три групи шлюзів. Ці місця змушують капітанів понервуватися, адже судна останнім часом будують все більші і більші. Саме тому при розширенні каналу особливо важливою була реконструкція шлюзів. У майбутньому через Панамський канал зможуть проходити 96 відсотків усіх суден світу.

  • Економічний чинник та магніт для туристів

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Економічний чинник та магніт для туристів

    Канал є життєво важливим для 3,8-мільйонної країни, яка дала йому своє ім'я. Щороку канал дає у державний бюджет Панами близько мільярда доларів прибутку. А за десять років він повинен давати вже чотири мільярди на рік. Частково ці гроші йдуть і від туризму: подивитися на канал - своєрідний обов'язок кожного туриста у Панамі.

  • Панама святкує передачу каналу

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Незалежність від США

    США остаточно передали канал Панамі тільки 1999 року. У 1903 році - за рік до початку будівництва каналу - американські війська окупували цю область, і між США та Панамою було укладено угоду, згідно з якою користування каналом було закріплено за Сполученими Штатами на невизначений час. Після того, як 17 років тому канал передали Панамі, він уперше став прибутковим.

  • Панамський канал

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Понад сто років

    15 серпня 1914 року першим через Панамський канал пройшло поштове судно Ancona з 200 пасажирами на борту. Канал будували інженерні війська армії США. Під час будівництва у 1905-1914 роках загинули близько 6000 працівників.

  • Озеро Нікарагуа

    Нарешті відкрили: новий Панамський канал

    Конкуренти на півночі

    Ще ширший і більший канал планують збудувати у Нікарагуа. Його спорудження фінансуватиме китайський консорціум. Церемонію початку будівництва у 2015 році супроводжували потужні протести громадян та захисників довкілля. Нікарагуанський канал може поставити під питання роль Панамського каналу як найважливішого торговельного шляху Америки.

    Автор: Ґрета Гаманн, Дмитро Прокопчук


DW.COM

Рух суден Суецьким каналом відновлено

Після вдалої спроби відбуксирування контейнеровоза Ever Given рух суден Суецьким каналом відновлено, повідомили в адміністрації каналу.  

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