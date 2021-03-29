Блокування Суецького каналу: сторони домовилися про звільнення судна

Адміністрація Суецького каналу домовилася з японською компанією Shoei Kisen, яка є власником гігантського контейнеровоза Ever Given, що у березні цього року на тиждень заблокував канал, про врегулювання спору та звільнення судна. Про домовленість адміністрація каналу заявила у неділю, 4 липня. Японська компанія підтвердила угоду, повідомляє інформагенція Reuters.

Деталі угоди поки не розголошують, її підпишуть у місті Ісмаїлія 7 липня. В цей же день контейнеровоз, який після розблокування каналу був поставлений на якір в акваторії єгипетського Великого Гіркого озера, звільнять.

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Єгипетський суд переніс на 11 липня засідання щодо спору про виплату компенсацій за блокування каналу, давши час сторонам досягти мирової угоди. Спочатку адміністрація Суецького каналу вимагала від власника контейнеровоза 916 мільйонів доларів США. Але згодом суму вимоги знизили до 550 мільйонів доларів. Компанія Shoei Kisen та її страховик у червні повідомили, що досягли принципової домовленості із Суецьким каналом про компенсації, однак суму не називали.

Кошти мають покрити витрати на проведення операції з розблокування, витрати, що виникли через повне блокування каналу, а також втрачені надходження від транзиту. Раніше повідомлялося, що, за даними керівника адміністрації Суецького каналу, блокування коштувало оператору каналу від 13 до 14 мільйонів доларів на день.

Як Ever Given заблокував Суецький канал

Контейнеровоз Ever Given класу Triple E довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів, що прямував з Китаю в Роттердам, сів на мілину в південній частині Суецького каналу в ніч на 24 березня. Він повністю заблокував рух в обидва боки. Спеціальні буксирувальні судна днями працювали цілодобово, щоб звільнити контейнеровоз.

Блокування каналу призвело до порушення ланцюгів постачання у світі, оскільки Суецький канал, який з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечує найкоротший шлях судноплавства між Азією та Європою. Судно вдалося зняти з мілини 29 березня після того, як земснарядами з дна було видалено близько 27 тисяч кубометрів піску.