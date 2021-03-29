Затор із суден в Суецькому каналі розсмоктався

Потужний затор з суден в Суецькому каналі, що утворився внаслідок його перекриття гігантським контейнеровозом Ever Given, розсмоктався повністю. Про це в суботу, 3 квітня, повідомив глава управління Суецького каналу (SCA) Усама Рабіа.

За його словами, останні 61 судно з 422-х, що знаходилися в заторі, продовжили свій рух за маршрутом. До кінця дня 3 квітня каналом, як очікується, пройдуть 24 нових судна.

На думку Рабіа, "успіх SCA в транзиті всіх цих суден та об'ємних вантажів в рекордні терміни - це нове досягнення". Минулими днями робота для забезпечення вантажоперевезень "не зупинялася на жодну секунду".

Слідчі шукають винних в інциденті з Ever Given

На даному етапі ведеться розслідування інциденту з Ever Given, щоб встановити винних. На період слідства всі розмови про масштаби втрат було вирішено припинити, зазначив Рабіа, щоб не чинити тиск на слідчі органи.

Ever Given стоїть на якорі в акваторії єгипетського Великого Гіркого озера, де проводиться його технічна інспекція. Його вдалося зняти з мілини 29 березня після того, як земснарядами з дна було видалено близько 27 тисяч кубометрів піску.

Затор з сотень судів

Ever Given блокував канал кілька днів

Судно класу Triple E довжиною 400 метрів і шириною 59 метрів, яке прямувало з Китаю в Роттердам, сіло на мілину в південній частині Суецького каналу. У ніч на 24 березня воно повністю заблокувало рух каналом в обидва боки. Тайванська компанія Evergreen, що зафрахтувала контейнеровоз, повідомила, що інцидент стався через погодні умови.

Офіційна причина, по якій Ever Given перекрив канал, однак, поки не названа. Представники Bernhard Schulte Shipmanagement стверджують, що їх попередні розслідування дозволяють виключити механічну помилку або збій мотора.

На підході до каналу за час затору накопичилося понад 400 суден, що чекали проходу. Кожен день простою обходився світовій економіці в 9 мільярдів доларів (7,6 мільярда євро). Деякі судна в підсумку вирішили скористатися набагато більш тривалим обхідним шляхом до Європи - навколо Африки.

Через Суецький канал проходить близько 12 відсотків світових торгових перевезень. У 2019 по ньому пройшли близько 19 тисяч суден. Протяжність Суецького каналу становить 193 кілометри. Це найкоротший шлях з Азії до Європи і назад і найважливіший коридор для поставок нафти в Європу.