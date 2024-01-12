Четверо українських моряків у полоні хуситів

Четверо українських громадян перебувають у полоні єменських повстанців-хуситів, повідомив у п'ятницю, 12 січня, президент України Володимир Зеленський.

"Ми будемо працювати над їх звільненням", - пообіцяв він журналістам на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Великої Британії Рішем Сунаком.

Голова уряду Об'єднаного королівства в свою чергу запевнив журналістів, що спільні з США атаки по позиціях повстанців цього ранку мали на меті лише знищення майданчиків, звідки ті дронами і ракетами атакували цивільні торговельні судна в Червоному морі.

"Після неодноразових попереджень, після виступу в ООН, де говорилося про необхідність припинення цих бойових дій, нічого не сталося. Тому Велика Британія вдалась до обмежених кроків на захист... для нас це був акт самооборони", - пояснив британський прем'єр.

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У полоні з листопада

Володимир Зеленський не назвав судна, до команди якого належали полонені українські громадяни, втім йдеться вочевидь про автоперевізне судно Galaxy Leader, що його експлуатує японський морський перевізник Nippon Yusen. Судно, яке йшло під багамським прапором з турецького Кофрезу до індійського порту Піпавав, повстанці-хусити захопили ще 19 листопада через те, що воно начебто належить ізраїльському бізнесменові Аврааму Унгару.

На борту судна на цей час перебувало понад 20 членів екіпажу, втім їх точне число достеменно невідомо. 3 січня помічник Генерального секретаря ООН Халед Хіярі, виступаючи на засіданні Радбезу ООН, присвяченому ситуації в Червоному морі, вимагав негайного звільнення судна. За даними геолокаційних систем, що їх відображає ресурс MarineTraffic, воно стоїть на якорі в бухті єменського порту Аль-Саліф.

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Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

Від початку війни Ізраїлю проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, оголошеної після масованого нападу терористів, хусити почали атакувати судна у Червоному морі. Вони стверджують, що нападають на судна, які прямують до Ізраїлю, хоча за даними моніторингових ресурсів, принаймні у частини атакованих кораблів були вказані інші країни призначення. Вони обіцяють продовжувати напади доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ у Секторі Гази.

Станом на зараз зафіксовано вже 27 атак. Трафік через Червоне море становить від 10 до 12 відсотків глобальних морських перевезень - це п'ять відсотків світових обсягів транспортування нафти та 30 відсотків усіх контейнерних перевезень.

У середині грудня США після серії нападів хуситів на комерційні судна оголосили початок воєнної операції Prosperity Guardian у Червоному морі та Аденській затоці. До цієї операції доєдналися Великобританія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські Острови та Іспанія.