Ізраїльська армія вперше атакувала столицю Ємену Сану

Авіація та флот Ізраїлю вперше завдали удару по контрольованій хуситами столиці Ємену Сані та кільком морським портам. Це стало відповіддю на ракетну атаку хуситів по ізраїльській території.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вперше атакувала контрольовану хуситами столицю Ємену Сану, повідомляється в пресрелізі, опублікованому в соцмережах ЦАХАЛ у четвер, 19 грудня.

"Винищувачі ВПС Ізраїлю під керівництвом розвідувального управління і ВМС Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах терористичного режиму хуситів на західному узбережжі і в глибині Ємену", - йдеться в повідомленні. В ізраїльській армії заявили, що атаковані об'єкти використовувалися хуситами у військових цілях. Пізніше стало відомо, що під удар, окрім єменської столиці, потрапили порти Рас-Ісса, Ходейда та Ас-Саліф.

Підконтрольне хуситам місцеве МОЗ повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів загинули дев'ять осіб, ще троє отримали поранення. Скільки серед них цивільних - не уточнюється.

Читайте також: Ізраїль вдарив по сирійському місту Тартус, де розташована база РФ - спостерігачі

Атака ЦАХАЛ по Сані - відповідь на удар по Ізраїлю з Ємену

У ніч на 19 грудня єменські хуситизавдали удару ракетою по території Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, після перехоплення боєголовка боєприпасу пошкодила школу в місті Рамат-Ган у центральній частині Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Усього, як пише ізраїльське видання The Times of Israel, за останній рік єменські терористи запустили територією єврейської держави понад 200 ракет і 170 дронів. За даними ЦАХАЛ, більшість із них були перехоплені або не досягли мети.

Читайте також: Cкоро найманці з Ємену воюватимуть в Україні?

Нетаньяху: Хто нападає на Ізраїль, платить дуже високу ціну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму відеозверненні прокоментував атаку Армії оборони Ізраїлю по цілям в Ємені. "Ми зробили це у відповідь на триваючі атаки хуситів, по цивільних об'єктах в Ізраїлі", - заявив він.

Політик додав, що, діючи проти хуситів , Ізраїль "захищає інтереси усієї міжнародної громадськості". "Після ХАМАС, "Хезболла" та режиму Асада в Сирії хусити залишаються практично останньою ланкою в "Осі зла" Ірану", сказав Нетаньяху, додавши, що "ті, хто нападають на Ізраїль, платять за це дуже високу ціну".

Читайте також: WSJ: Росія надавала єменським хуситам супутникові дані