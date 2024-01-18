Сполучені Штати знову атакували об'єкти хуситів в Ємені

Центральне командування ЗС США заявило про новий удар по контрольованій хуситами території Ємену, в результаті чого було знищено 14 ракет, готових до запуску.

Сполучені Штати Америки в середу, 17 січня, нанесли нові удари по об'єктам хуситів в Ємені, про що повідомило Центральне командування Збройних сил США в соцмережі X.

Як зазначили в Центральному командуванні ЗС США, ця операція пройшла в контексті "триваючих багатонаціональних зусиль із захисту свободи судноплавства та запобігання нападам на морський транспорт США та партнерів у Червоному морі". Всього було уражено 14 ракет, розміщених на контрольованій хуситами території Ємену та готових до запуску.

"Ці ракети на пускових рейках становили безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні і могли бути випущені в будь-який час, що спонукало Збройні сили США скористатися своїм невід'ємним правом і обов'язком захищатися", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі гальмують торгівлю

Також зазначається, що ці удари, разом з іншими діями "погіршать можливості хуситів продовжувати безрозсудні атаки на міжнародне та комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці".

За словами генерала Майкла Еріка Курілли, голови Центрального командування ЗС США, Сполучені Штати продовжать "вживати заходів для захисту життя невинних моряків і завжди захищатимуть своїх людей".

Удари США по об'єктах хуситів

У ніч на 12 січня після атак єменських хуситів кораблів у Червоному морі американські та британські збройні сили нанесли ударів по їхніх стратегічних об'єктах, аби послабити їхній військовий потенціал.

Наступного дня Сполучені Штати завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені, атакувавши їхні радари.

16 січня військові США знову завдали ракетних ударів по підконтрольній хуситам частині Ємену. Цього разу ціллю стали протикорабельні ракети хуситів. Удар США був завданий наступного дня після того, як сили хуситів уразили протикорабельною балістичною ракетою балкер Gibraltar Eagle, що належить США.