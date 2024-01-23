США і Великобританія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Нові удари стали відповіддю на напади хуситів на торгові судна і військові кораблі в Червоному морі, заявили учасники операції.

Військові США і Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади й Нідерландів завдали в ніч на вівторок, 23 січня, нових ударів по об'єктах хуситів в Ємені. Атаки із застосуванням високоточних озброєнь стали відповіддю на напади хуситів на торгові судна і військові кораблі в Червоному морі, йдеться в спільній заяві , опублікованій міністерством оборони Сполученого Королівства.

Під ударом опинилися вісім цілей, зокрема підземний склад, а також об'єкти, пов'язані з інфраструктурою для спостереження за ракетами й повітряним простором, зазначається в документі. Кроки союзників покликані "підірвати й послабити можливості, які хусити використовують для загрози глобальній торгівлі й життю невинних моряків", наголошується в ньому.

Водночас США заперечують твердження хуситів про успішну атаку на вантажне судно Ocean Jazz в Аденській затоці. Військові "підтримували постійний зв'язок "з судном" протягом його безпечного переходу" через затоку, наголосила пресслужба П'ятого флоту ВМС США.

Атаки хуситів на судна в Червоному морі

Підтримувані Іраном єменські хусити регулярно атакують безпілотними літальними апаратами й ракетами комерційні судна в Червоному морі після нападу на Ізраїль з боку радикального ісламістського руху ХАМАС в жовтні 2023 року. Хусити оголосили, що вступили в конфлікт на Близькому Сході на боці ХАМАС, визнаного в Євросоюзі і США терористичною організацією.

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У ніч на 12 січня США і Великобританія за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали масованих ударів по об'єктах хуситів в Ємені. Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав цей крок прямою відповіддю на "безпрецедентні" напади хуситів на іноземні морські судна в Червоному морі, що поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства в регіоні. Відтоді удари по позиціях хуситів тривали. Вашингтон повернув Єменських хуситів до переліку глобально діючих терористичних організацій.

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