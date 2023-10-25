Поміч Україні, Ізраїлю: Сенат розділився щодо запиту Байдена

У Сенаті США не можуть домовитися щодо запиту президента Джо Байдена на виділення 106 мільярдів доларів, зокрема на підтримку України та Ізраїлю, повідомляє низка американських видань.

Як написало Politico в ніч на середу, 25 жовтня, представники Республіканської партії розділилися в думках щодо того, чи варто пов'язувати допомогу Україні та Ізраїлю. Навіть ті республіканці, які підтримують всі чотири пріоритети програми, запропоновані Білим домом, - Україна, Ізраїль, Тайвань і південний кордон, - нетипово песимістично налаштовані після першої партійної дискусії про ініціативу, пише видання. Деякі з них наголошують на необхідності розділення цих питань.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл підтримує ухвалення програми в цілому: "Говорячи за себе, я вважаю, що законопроєкт має бути всеосяжним. Він повинен охоплювати всі ці питання, тому що вони всі взаємопов'язані". Водночас, за даними The Wall Street Journal, він назвав пропозицію Байдена "відправною точкою", яка потребує деяких змін.

Республіканець Марк Рубіо каже, що "ізраїльський компонент має майже переважну підтримку, і його можна досягти дуже швидко", тому "з тактичної точки зору це просто кращий підхід" - відокремити питання. Тим часом його колега Майк Раундс вважає ініціативу Білого дому "мертвою".

Демократи мають більшість у Сенаті, але для ухвалення законопроєкту їм необхідна підтримка щонайменше дев'ятьох республіканців. Наступне слухання щодо програми заплановане за тиждень.

Для набуття чинності після Сенату документ ще має розглянути Палата представників США, у якій більшість мають республіканці. Вони третій тиждень не можуть обрати спікера.