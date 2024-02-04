Білий дім проти виділення допомоги Ізраїлю без України

Спікер Палати представників США заявив про намір винести на голосування окремий проєкт про допомогу Ізраїлю. В Білому домі розкритикували ці плани, наголосивши на необхідності двопартійної співпраці.

Адміністрація президента США Джо Байдена у суботу, 3 лютого, назвала "цинічним політичним маневром" винесення на розгляд Палати представників Конгресу США (нижньої палати американського парламенту) законопроєкту про виділення військової допомоги Ізраїлю на 17,6 мільярдів доларів без урахування питань щодо допомоги України і безпеки кордону.

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон розіслав колегам-республіканцям листа, в якому заявив, що наступного тижня на розгляд нижньої палати Конгресу буде винесений окремий законопроєкт про виділення допомоги Ізраїлю, зазначає NBC News.

Цей документи був оприлюднений також 3 лютого, він стосується лише підтримки Ізраїлю. 17,6 мільярда доларів планується спрямувати на поповнення ізраїльських запасів протиракетної оборони, придбання додаткових передових систем озброєння та виробництво артилерійських та інших боєприпасів. Також за ці гроші планується поповнити запаси озброєнь США, з яких була надана Ізраїлю після нападу палестинського радикального ісламістського угрупування ХАМАС 7 жовтня, пише Reuters.

Джонсон розкритикував Сенат (верхню палату парламенту) за те, що він назвав "нездатністю своєчасно ухвалити відповідне законодавство", стверджуючи, що Палаті представників необхідно діяти за відсутності лідерства з боку верхньої палати на тлі "небезпечних обставин, з якими зараз стикається Ізраїль".

Довгі перемовини в Конгресі

Білий дім запропонував Конгресу США виділити фінансування для України, Ізраїлю та на низку інших напрямів в розмірі 106 мільярдів доларів ще у жовтні 2023 року. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачалися на військову допомогу Україні.

Втім, республіканці не погодилися підтримати цей документ та вимагали пов'язати його із виділенням додаткових грошей на вирішення внутрішніх проблем - зміцнення кордону США з Мексикою та обмеження масштабів нелегальної міграції.

Відтоді демократи і республіканці не змогли дійти компромісу щодо цих питань, хоча консультації на рівні сенаторів тривають. У Білому домі зауважують, що остання пропозиція Джонсона підриває ці зусилля.

"Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги цивільним жителям Палестини", - йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона закликала республіканців Палати представників "працювати двопартійно, як це роблять адміністрація та Сенат, над цими нагальними питаннями національної безпеки".

Зауважимо, як окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, так і "пакетний законопроєкт" із ширшою допомогою мають бути схвалені як Палатою представників, так і Сенатом. У нижній палаті Конгресу більшість мають республіканці, у верхній - демократи. Минулоріч республіканці вже намагалися ухвалити фінансування Ізраїлю окремо від України, але законопроєкт не пройшов Сенат.

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