Кокуси і праймеріз. Як у США шукають кандидатів у президенти

Передвиборчі внутрішньопартійні перегони за право стати кандидатом від Республіканської чи Демократичної партії США набирають обертів. Як це відбувається і коли настане вирішальний момент?

Якщо практично безальтернативним кандидатом на виборах президента США від демократів вважається нинішній глава держави Джо Байден, то серед республіканців головних претендентів двоє: експрезидент Дональд Трамп, а також колишня губернаторка штату Південна Кароліна і посолка США при ООН Ніккі Хейлі. Хто з них боротиметься з Байденом за крісло глави держави, визначать рядові партійці Республіканської партії.

Відбір кандидата від партії триває близько шести місяців. За цей час у всіх штатах США проходять праймеріз або кокуси - попередні внутрішньопартійні голосування за майбутнього кандидата. Остаточне рішення за результатами цих голосувань буде ухвалене на партійному з'їзді у липні або серпні цього року.

Що таке праймеріз і кокуси?

Цього року у 45 з 50 штатів відбудуться праймеріз. Демократи і республіканці вже провели по одному такому голосуванню - у Нью-Гемпширі. Наступні за планом - праймеріз демократів у суботу, 3 лютого, у Південній Кароліні, а 24 лютого в цьому ж штаті відбудуться наступні праймеріз республіканців. Правила цих попередніх внутрішньопартійних виборів - включно з питанням, хто саме має право голосу - визначає партійна організація у кожному штаті окремо. Натомість кокуси як форма боротьби за право висунути свою кандидатуру на президентське крісло - більш рідкісне явище. Вони відбуваються лише у небагатьох штатах, зокрема, в Айові, Північній Дакоті, Монтані. Хоча раніше кокуси вважалися найбільш поширеною формою внутрішньопартійного конкурсу на право балотуватися у президенти, цей формат поступово відходить у минуле.

Кокуси, на відміну від праймеріз, не загальне голосування бюлетенями, а низка локальних зустрічей партійців. На цих зустрічах, які можуть тривати не одну годину, відбувається відкрита дискусія щодо того, хто з кандидатів - найкращий. Причому голосування зрештою відбувається не лише бюлетенями, а подекуди й відкритим голосуванням за допомогою піднятої руки.

Перший кокус в рамках нинішньої кампанії відбувся 15 січня. На ньому більшість партійців Айови віддали перевагу Дональду Трампу. Наступний кокус так само проведуть республіканці - у Неваді 8 лютого.

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Яку роль відіграють делегати?

Партійці обирають на кокусах і праймеріз не самих кандидатів, а делегатів - виборників - які представлятимуть штат на партійному з'їзді для обрання кандидата на президентські вибори, які відбудуться у листопаді. Кількість делегатів від штату залежить від того, наскільки великим є його населення. Найбільше делегатів представляють Каліфорнію, Техас і Флориду.

Однак є й делегати, які не представляють жодного конкретного кандидата. Ці "незалежні делегати" можуть підтримати будь-якого кандидата в президенти на свій розсуд. У республіканців такими делегатами є троє провідних партійних функціонерів з кожного штату. У демократів є "супеределегати", яких обирають з числа сотень очільників партійних організацій і посадовців на місцях. Це означає, що волевиявлення пересічних партійців не на 100 відсотків відображається у підсумковому рішенні з'їзду, на якому обирають кандидата у президенти.

У Джо Байдена практично немає серйозних конкурентів всередині партії Фото: Nathan Howard/REUTERS

Хто претенденти?

Після того, як губернатор Флориди Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа, єдиною реальною конкуренткою експрезидента у перегонах республіканців залишається Ніккі Хейлі. Колишня губернаторка і дипломатка свідомо робить ставку на інший політичний стиль, ніж її епатажний однопартієць Трамп і опонент від демократів Джо Байден. "У мене інший стиль і підхід, ніж у Джо Байдена і Дональда Трампа. Я не роблю з політики драму. Я не займаюся помстою. Не скиглю. Я працюю лише на результат", - наголошує 52-річна Хейлі, протиставляючи себе значно старшим чоловікам-конкурентам.

У Джо Байдена у таборі демократів серйозних конкурентів немає. Як альтернативу чинному президенту свою кандидатуру висунули член Конгресу Ден Філліпс з Міннесоти, а також активістка і авторка бестселерів Маріанна Вільямсон. Утім, оглядачі не вбачають шансів для цих кандидатів.

Дональд Трамп поки переконливо перемагає, але шлях до статусу кандидата ще далекий Фото: Mike Segar/REUTERS

Коли буде рішення?

Слідом за кокусом в Айові і праймеріз у Нью-Гемпширі вирішальним буде 5 березня - "супервівторок", як називають цей день американські ЗМІ. Цього дня праймеріз відбудуться одночасно у 16 штатах. Не виключено, що цей день фактично визначить майбутніх кандидатів. Поки ж, попри впевнені перемоги Байдена і Трампа у двох штатах, говорити про переможців зарано. Зокрема,Трамп після перших двох виграних штатів гарантував собі голоси 31 делегата. А для загальної перемоги серед республіканців йому знадобиться щонайменше 1215. Останні президентські праймеріз відбудуться 4 червня. Офіційно свого кандидата делегати Республіканської партії оберуть на національному конвенті, який відбудеться з 15 по 18 липня у місті Мілуокі. Національний конгрес Демократичної партії відбудеться з 19 по 22 серпня у Чикаго.

Ніккі Хейлі не планує здаватися у боротьбі за симпатії республіканців Фото: Andrew Burke-Stevenson/Zuma/IMAGO

Що собою являють відкриті і закриті праймеріз?

У 16 штатах праймеріз відбуваються за відкритим принципом. Тобто виборець може сам вирішити, у праймеріз якої партії він хоче віддати свій голос. Для цього не треба бути членом відповідної партії. Отже, прибічник демократів може свідомо піти проголосувати на праймеріз республіканців, щоби спробувати завадити висуненню неприйнятного для себе кандидата. Однак одночасно брати участь у праймеріз двох партій неможливо. Отже, проголосувавши за одного з претендентів від республіканців, на праймеріз демократів на тих самих виборах проголосувати вже не вийде. Серед найбільших штатів така передвиборча система діє, зокрема, у Техасі.

Натомість на закритих праймеріз можна голосувати лише за кандидатів партії, в якій громадянин є членом або ж принаймні відкрито задекларував членство для участі у попередньому голосуванні. Закриті праймеріз проводяться у восьми штатах, найважливішим з яких є Флорида.

У решті штатів діють змішані системи праймеріз - різні варіації напіввідкритих і напівзакритих.