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Ніккі Хейлі

Тема

Ніккі Хейлі - американська політикиня, членкиня Республіканської партії.

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Докладно

Ніккі Хейлі

Екс-постпред США при ООН увійде до ради директорів Boeing

Екс-постпред США при ООН увійде до ради директорів Boeing

Американська компанія Boeing планує включити до складу ради директорів екс-представницю США при ООН Ніккі Хейлі.
Політика26 лютого 2019 р.
Вільям Барр уже був генпрокурором США (фото 1991 року)

Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора

Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора

На посаду генпрокурора Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, на посаду представниці в ООН - Хізер Науерт.
Політика7 грудня 2018 р.
Ніккі Хейлі під час засідання Радбезу ООН

Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"

Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"

Ніккі Хейлі не була поміркованою республіканкою. Через її відставку лити сліз не слід, вважає Міхаель Кніґґе.
Міхаель Кніґґе
Коментар
Політика10 жовтня 2018 р.
Ніккі Хейлі

Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН

Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН

Дональд Трамп прийняв заяву про відставку постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі.
Політика9 жовтня 2018 р.
Ніккі Хейлі та Майк Помпео

США виходять з Ради ООН з прав людини

США виходять з Ради ООН з прав людини

Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила про вихід США з Ради ООН з прав людини. ООН і Євросоюз стурбовані цим рішенням.
Політика20 червня 2018 р.
У Радбезі ООН немає згоди щодо Ізраїлю та Сектору Гази

У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Близького Сходу

У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Близького Сходу

США закидають іншим членам РБ ООН небажання бачити провину ХАМАС у нещодавній ескалації на кордоні Ізраїлю з Газою.
Конфлікти2 червня 2018 р.
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