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Ніккі Хейлі
Тема
Ніккі Хейлі - американська політикиня, членкиня Республіканської партії.
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Докладно
Екс-постпред США при ООН увійде до ради директорів Boeing
Екс-постпред США при ООН увійде до ради директорів Boeing
Американська компанія Boeing планує включити до складу ради директорів екс-представницю США при ООН Ніккі Хейлі.
Політика
26.02.2019
26 лютого 2019 р.
Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора
Трамп визначився із кандидатурою генпрокурора
На посаду генпрокурора Трамп запропонував кандидатуру Вільяма Барра, на посаду представниці в ООН - Хізер Науерт.
Політика
07.12.2018
7 грудня 2018 р.
Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"
Коментар: Ніккі Хейлі - прощання з "яструбом"
Ніккі Хейлі не була поміркованою республіканкою. Через її відставку лити сліз не слід, вважає Міхаель Кніґґе.
Міхаель Кніґґе
Коментар
Політика
10.10.2018
10 жовтня 2018 р.
Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН
Ніккі Хейлі йде з посади постійної представниці США в ООН
Дональд Трамп прийняв заяву про відставку постійної представниці США при ООН Ніккі Хейлі.
Політика
09.10.2018
9 жовтня 2018 р.
США виходять з Ради ООН з прав людини
США виходять з Ради ООН з прав людини
Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила про вихід США з Ради ООН з прав людини. ООН і Євросоюз стурбовані цим рішенням.
Політика
20.06.2018
20 червня 2018 р.
У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Близького Сходу
У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Близького Сходу
США закидають іншим членам РБ ООН небажання бачити провину ХАМАС у нещодавній ескалації на кордоні Ізраїлю з Газою.
Конфлікти
02.06.2018
2 червня 2018 р.
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