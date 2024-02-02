Шольц говоритиме з Байденом і конгресменами про Україну

Під час візиту до Вашингтона 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе переговори щодо підтримки України як з президентом Джо Байденом, так і членами Конгресу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) обговорить з президентом США Джо Байденом та членами Конгресу питання допомоги Україні. Відповідні переговори глава німецького уряду проведе 9 лютого у США, повідомив у п'ятницю, 2 лютого, офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у Берліні. "Він, безумовно, також використає цю поїздку, щоб зустрітися з членами Конгресу - як з членами Сенату, так і Палати представників", - додав Гебештрайт.

Після завершення спеціального саміту ЄС у Брюсселі 1 лютого Шольц заявив, що рішення ЄС про виділення Україні довгострокового фінансового пакета допомоги на 50 мільярдів євро допоможе президенту США Байдену переконати Конгрес у наданні військової допомоги Україні.

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Затримка допомоги США

У жовтні 2023 року президент США направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів.

Частина республіканців виступає проти цього. Вони вимагають подальших заходів проти нелегальної міграції на кордоні з Мексикою в обмін на своє схвалення. За словами лідера демократичної більшості Шумера, Сенат має намір представити новий проєкт пакета допомоги Україні не пізніше неділі.

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США є найбільшим окремим донором України і з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі. Видається досить сумнівним, що інші країни зможуть заповнити цю прогалину, оскільки йдеться не лише про гроші, а й про військову техніку та боєприпаси, які мають у своєму розпорядженні лише США. Країни ЄС досі з великими труднощами й затримками намагаються виконати свою ж власну обіцянку надати до березня Збройним силам України один мільйон снарядів.

Утім, згідно з аналізом Кільського Інституту світової економіки, обсяги підтримки України з боку Заходу й без того скорочуються. Упродовж останніх місяців лише США, Німеччина, Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія пообіцяли справді нову допомогу Києву.