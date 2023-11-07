У Сенаті США заблокували кошти Ізраїлю без допомоги Україні

Демократи у Сенаті США нагадали, що запит президента Байдена до Конгресу стосувався додаткового фінансування безпекових потреб як Ізраїлю, так і України. Ідеться про загальну суму у 105,85 мільярда доларів.

Демократи у Сенаті США у вівторок, 7 листопада, заблокували спроби республіканців схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів для України, повідомляє Reuters.

Представники більшості у верхній палаті Конгресу США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також фінансування гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та коштів на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ці позиції були передбачені у запиті на фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів, який президент Джо Байден направив до Конгресу минулого місяця.

"Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі", - заявила сенаторка Петті Мюррей, очільниця Бюджетного комітету.

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Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 2 листопада схвалила запропонований республіканцями законопроєкт про виділення 14,3 мільярда доларів на допомогу Ізраїлю в його боротьбі проти палестинської терористичної організації ХАМАС. Серед іншого документ передбачає виділення чотирьох мільярдів доларів на закупівлю ізраїльських систем протиповітряної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида", а також 1,2 мільярда доларів на розробку системи "Залізний промінь".

Між тим у запиті від 29 жовтня, який адміністрація президента США Джо Байдена спрямувала до Конгресу, ішлося одним пакетом про додаткове фінансування безпекових потреб, зокрема Україні та Ізраїлю, на загальну суму 105,85 мільярда доларів. З них 61,4 мільярда доларів передбачаються на допомогу Україні - як військову, так і економічну.

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7 листопада очільники низки міністерств США у листі закликали американський Конгресзатвердити додаткове фінансування на суму 11,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки України.