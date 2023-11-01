Остін: РФ переможе без нашої допомоги Україні

На слуханнях в Сенаті Блінкен та Остін пояснили, чому важлива подальша допомога Україні та як пов'язана боротьба Києва проти РФ із ескалацією в Ізраїлі.

Міністр оборони США Ллойд Остін побоюється успіху Росії у війні проти України у разі припинення підтримки Вашингтоном Києва. Про це він заявив у вівторок, 31 жовтня, на слуханнях у комітеті з питань асигнувань Сенату США, повідомляє dpa.

На питання, скільки часу потребуватиме Росія для перемоги у разі зупинки підтримки України США, Остін зауважив, що важко назвати точний часовий проміжок.

"Але я можу запевнити вас, що Путін досягне успіху без нашої підтримки. Якщо ми зараз виб'ємо ґрунт з-під ніг у них (України. - Ред.), Путін стане тільки сильнішим і йому вдасться зробити те, чого він прагне", - сказав глава Пентагону.

Слухання були присвячені виділенню Україні та Ізраїлю нового траншу допомоги на суму близько 105 мільярдів доларів, щодо яких раніше президент США Джо Байден подав запит до Конгресу. Деякі республіканці в Палаті представників США виступають проти подальшої допомоги Україні.

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"Війни в Україні та Ізраїлі пов'язані"

Водночас Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен, який також був присутнім на слуханнях, наголошують на важливості подальшої підтримки обох країн. На думку Блінкена, війни РФ проти України та Ізраїлю проти ХАМАСу пов'язані між собою тісними альянсами між Росією та Іраном, що проявляється, зокрема, в обміні військовою технікою. Крім того, за його словами, Москві вигідна ескалація в Ізраїлі, адже там сподіваються, що це відверне увагу від України.

"Тому ми вважаємо, що ці речі дуже об’єднані, і це є однією з причин, чому наш запит є спільним", - пояснив Блінкен.

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Держсекретар США припустив, що в разі припинення допомоги Україні з боку США європейські партнери, швидше за все, також зупинять свою підтримку, пише "Голос Америки". Він також зазначив, що "якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно", він не лише не зупиниться в Україні, а "потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що потягне за собою виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО".

"Це надіслало б також сигнал агресорам в усьому світі: якщо йому це зійде з рук, то ми також можемо. І тоді ми, швидше за все, матимемо світ, повний конфліктів. І це світ, який не підходить Сполученим Штатам. Для нас значно краще підтримати наші зусилля зараз, домагаючись успіху, ніж заплатити значно вищу ціну пізніше, коли нам доведеться мати справу з агресією", - цитує Блінкена "Голос Америки".

Остін: Після зупинки допомоги Україні США доведеться воювати в Європі

Остін також зауважив, що припинення допомоги Україні може призвести до того, що США доведеться відправляти свої війська до Європи. На його думку, президент РФ Володимир Путін лише чекає, поки "Заходу набридне підтримувати Україну".

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