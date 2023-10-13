Остін: США допомагатимуть і Ізраїлю, і Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Америка підтримуватиме як Ізраїль, так і Україну. За даними Reuters, Байден наступного тижня попросить Конгрес про додаткове фінансування на військову допомогу обом країнам.

США надаватимуть Ізраїлю підтримку у боротьбі проти бойовиків ХАМАСу так само, як допомагають Україні у відсічі повномасштабної агресії Росії, заявив міністр оборони США Ллойд Остін в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль, так само як ми підтримуємо Україну, - - цитує Остіна пресслужба міноборони США увечері у четвер, 12 жовтня. - Сполучені Штати можуть і ходити, і жувати жуйку одночасно".

Він додав, що міністри оборони країн-членів НАТО приголомшені масштабами звірств, скоєних бойовиками ХАМАСу. "Наша підтримка Ізраїлю непохитна. Ми терміново працюємо над тим, щоб надати Ізраїлю все необхідне для захисту, в тому числі боєприпаси і перехоплювачі "Залізний купол". І ми будемо робити це, навітььпродовжуючи підтримувати народ України в його боротьбі проти російської агресії", - наголосив міністр оборони США.

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Водночас тема війни Росії проти України теж була наскрізною під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Як зазначив Остін, українські Збройні сили продовжують досягати стійкого прогресу в боротьбі проти військ РФ, а країни НАТО відіграють вирішальну роль у допомозі Україні продовжувати це протистояння. Він наголосив, що НАТО і далі буде відстоювати право України на самозахист.

Байден попросить Конгрес про додаткове фінансування для України

Між тим, наступного тижня президент США Джо Байден оприлюднить свій запит Конгресу на виділення додаткового фінансування, пише Reuters із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона не надала жодних деталей, водночас, за даними агенції, гроші призначені для військової допомоги Ізраїлю і Україні.

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