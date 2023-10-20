Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні

Білий дім направив у Конгрес США запит на виділення 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та інші безпекові потреби.

Адміністрація президента США Джо Байдена спрямувала у п'ятницю, 20 жовтня, запит до Конгресу США на додаткове фінансування безпекових потреб на загальну суму 105,85 мільярда доларів. З них 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні, пише Reuters.

Зокрема, на ці кошти має бути профінансоване додаткове озброєння та обладнання "щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою та захистити свій народ від російських атак", а також поповнення запасів міністерства оборони США, які зменшилися через попередню допомогу.

Також фінансування спрямують на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку, "включаючи значні інвестиції в оборонно-промислову базу, витрати на транспортування американського обладнання, а також продовження посилення присутності військ США в Європі".

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Крім того, частина грошей буде спрямована на пряму бюджетну підтримку України, сприяння інвестиціям у критичну інфраструктуру, підтримку цивільних правоохоронних органів, допомогу в розмінуванні.

Також кошти спрямують на підтримку українців, які виїхали в США через агресію РФ. Ще частина фінансування піде на кризовий менеджмент і реагування в ядерній та радіологічній царині, "нарощування потенціалу партнерів у разі надзвичайних ситуацій" в рамках загального планування США на випадок надзвичайних ситуацій.

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14,3 мільярда доларів для Ізраїлю

Також в рамках запиту передбачається фінансування й інших напрямів. Зокрема 14,3 мільярда доларів мають бути спрямовані на потреби Ізраїлю, включно з протиповітряною та протиракетною обороною.

13,6 мільярда доларів піде на посилення охорони кордонів США, а 9,5 мільярда доларів - на гуманітарні потреби в Україні, Ізраїлі, Секторі Гази та інших регіонах і на допомогу біженцям.

Байден робить ставку на те, що включення коштів на інші безпекові напрямки допоможе переконати республіканців у Палаті представників США, які остерігаються надавати додаткове фінансування Україні, підтримати цей захід, зауважує Reuters.

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