Палата представників США схвалила надання допомоги Ізраїлю

Законопроєкт, схвалений нижньою палатою Конгресу США, передбачає виділення коштів тільки для Ізраїлю, але не для України. Білий дім раніше обіцяв накласти на документ вето.

Палата представників Конгресу США в четвер, 2 листопада, схвалила запропонований республіканцями законопроєкт про виділення 14,3 мільярда доларів на допомогу Ізраїлю в його боротьбі проти палестинської терористичної організації ХАМАС. На підтримку законопроєкту висловилися 226 членів нижньої палати, "проти" проголосували 196. Тепер документ передадуть на розгляд до Сенату, а в разі ухвалення - надішлють на підпис президенту США Джо Байдену.

Законопроєкт, представлений республіканцями в Палаті представників 30 жовтня, який став першою великою законодавчою ініціативою за нового спікера Майка Джонсона, передбачає надання допомоги тільки для Ізраїлю. Серед іншого документ передбачає виділення чотирьох мільярдів доларів на закупівлю ізраїльських систем протиповітряної оборони "Залізний купол" і "Праща Давида", а також 1,2 мільярда доларів на розробку системи "Залізний промінь".

Сенатори і Байден виступили проти законопроєкту

Демократи і республіканці у верхній палаті Конгресу США раніше висловили сумніви щодо плану республіканців із Палати представників надати Ізраїлю підтримку без одночасного виділення допомоги Україні. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, виступаючи перед журналістами 31 жовтня, вказав на необхідність включення до законопроєкту заходів щодо чотирьох регіонів - України, Ізраїлю, Тайваню і кордону США з Мексикою. Зі свого боку, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав представлений у Палаті представників законопроєкт "несерйозною пропозицією". Якщо його ухвалить нижня палата, то під час надходження до Сенату він не матиме жодних шансів, заявив він журналістам.

Білий дім попередив, що президент США Джо Байден накладе вето і відмовиться підписувати цей документ, навіть якщо він пройде голосування в обох палатах і опиниться на його столі. "Цей законопроєкт поганий для Ізраїлю, для Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки", - цитує Reuters слова представника адміністративно-бюджетного управління Білого дому.