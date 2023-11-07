У США закликають Конгрес виділити $12 млрд допомоги Україні

Високопосадовці США закликали Конгрес надати Києву 11,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Це нерозривно пов'язано з успіхом України на полі бою, зазначили міністри фінансів та оборони, а також держсекретар США.

Очільники низки міністерств США закликали американський Конгрес затвердити додаткове фінансування на суму 11,8 мільярда доларів для бюджетної підтримки України. Відповідний лист , опублікований у вівторок, 7 листопада, підписали міністерка фінансів США Джанет Єллен, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен та директорка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер.

"Фінансова підтримка України нерозривно пов'язана з її успіхом на полі бою. Тому ми наполегливо закликаємо вас надати Україні 11,8 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки", - йдеться у листі. Ці кошти є частиною запиту Байдена на додаткове фінансування безпекових потреб Україні на суму 61,4 мільярда доларів.

При цьому наголошується, що завдяки допомозі Україні від інших партнерів Білий дім у 2024 фінансовому році просить менше коштів на бюджетну підтримку Києву ніж у 2023 році, коли було виділено 14,4 мільярдів доларів. У листі вказується, що пряма бюджетна підтримка США необхідна для збереження доступу Україні до фінансування МВФ у розмірі 15,6 мільярда доларів, яке "може бути продовжено, лише якщо донори спільно задовольнять потреби". "Наші союзники та партнери активізуються. Однак фінансування від інших не може компенсувати велику прогалину, яка швидко виникне, якщо США відмовляться від своїх зобов’язань", - йдеться у зверненні.

При цьому посадовці окремо зауважили, щo Канада та ЄС нині виділяють Україні більше допомоги ніж США, якщо рахувати у відсотках від ВВП. Загалом у 2024 році три чверті економічної підтримки України надходитимуть не від США, додають у Білому домі.

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Білий дім: Україна спрямовує на війну всі свої податкові надходження

Крім того, у листі стверджується, що без "адекватної та своєчасної прямої бюджетної підтримки Україна не зможе захистити себе та перешкодити подальшому наступу Росії на країни НАТО". Зазначається, що Україна значно скоротила свої видатки, і нині всі податкові надходження спрямовуються на військові витрати. Це, за словами підписантів звернення до Конгресу, робить Україну повністю залежною від зовнішньої підтримки. "Бюджетна підтримка дозволила Україні продовжувати надавати основні послуги - виплачувати зарплати вчителям, утримувати лікарні та школи - водночас спрямовуючи всі свої внутрішні ресурси на боротьбу", - вказується у листі.

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"Безпрецедентний рівень контролю та прозорості"

Також високопосадовці США наголосили на підзвітності України щодо використання бюджетної підтримки. "Пряма бюджетна підтримка України Україною забезпечується безпрецедентним рівнем суворого контролю та прозорості (це питання величезної важливості для Конгресу та адміністрації) та залежатиме від проведення Україною необхідних реформ", - йдеться у листі.

Нагадаємо, 29 жовтня адміністрація президента США Джо Байдена спрямувала запит до Конгресу США на додаткове фінансування безпекових потреб Україні та Ізраїлю на загальну суму 105,85 мільярда доларів. З них 61,4 мільярда доларів передбачаються на допомогу Україні - як військову, так і економічну.