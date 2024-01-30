Макрон закликав ЄС бути готовим допомагати Україні без США

Макрон закликав ЄС бути готовим допомагати Україні без США30 січня 2024 р.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни надавати допомогу Україні в довгостроковій перспективі та бути готовими на випадок, якщо у США буде ухвалене рішення припинити підтримувати її. Про це він заявив у вівторок, 30 січня, під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі, пише AFP.
"Ми повинні організуватися таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір припинити або скоротити цю допомогу, це не матиме жодного впливу на місцях", - сказав він.
"Ми, європейці, повинні продовжувати підтримувати український народ", - додав Макрон, наголосивши, що Україна є європейською країною.
Читайте також: Шольц: Європа має розширити підтримку України
У лютому Макрон приїду в Київ
Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон у лютому відвідає Україну, де підпише двосторонню угоду між країнами про гарантії безпеки. Аналогічний документ у січні цього року Київ підписав із Лондоном.
Також Париж пообіцяв найближчими тижнями надати Києву близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб.
Затримка допомоги США
США є найбільшим окремим донором України, які з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих грошей. До питання мали повернутися у січні 2024 року.
Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі.
Читайте також: Макрон хоче, щоб ЄС регулював імпорт курятини та зерна з України