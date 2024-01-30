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Макрон закликав ЄС бути готовим допомагати Україні без США

Роман Губа
30 січня 2024 р.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни ЄС бути готовими на випадок, якщо у США буде ухвалене рішення припинити чи скоротити допомогу Україні.

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Президент Франції Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель МакронФото: Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни надавати допомогу Україні в довгостроковій перспективі та бути готовими на випадок, якщо у США буде ухвалене рішення припинити підтримувати її. Про це він заявив у вівторок, 30 січня, під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі, пише AFP.

"Ми повинні організуватися таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір припинити або скоротити цю допомогу, це не матиме жодного впливу на місцях", - сказав він.

"Ми, європейці, повинні продовжувати підтримувати український народ", - додав Макрон, наголосивши, що Україна є європейською країною

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У лютому Макрон приїду в Київ 

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон у лютому відвідає Україну, де підпише двосторонню угоду між країнами про гарантії безпеки. Аналогічний документ у січні цього року Київ підписав із Лондоном.

Також Париж пообіцяв найближчими тижнями надати Києву близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб.

Затримка допомоги США

США є найбільшим окремим донором України, які з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих грошей. До питання мали повернутися у січні 2024 року.

Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі.

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