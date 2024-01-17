Макрон: Франція укладе з Україною угоду про гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон у лютому відвідає Україну, де підпише двосторонню угоду між країнами про гарантії безпеки. Також найближчими тижнями Франція надасть Україні близько 40 ракет SCALP і кілька сотень бомб.

Франція укладе з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки, згідно з якою Париж передасть Києву досконалішу зброю, включаючи крилаті ракети великої дальності. Як передає Reuters, про це на пресконференції у вівторок, 16 січня, заявив президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що він відправиться в Україну в лютому, щоб завершити роботу над цим документом.

Також він додав, що найближчими тижнями Україні нададуть близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб.

"Ми збираємося доставити набагато більше обладнання та допомогти Україні разом із тим, що їй потрібно для захисту свого неба. Я сам поїду в Україну в лютому і фіналізую ці тексти", - зазначив він.

Макрон наголосив, що найближчими тижнями європейці посилять підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії. За його словами, Москві не можна дозволити перемогти, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

Крім цього, у міністерстві оборони Франції повідомили, що міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Париж у четвер, 18 січня.

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Безпекова угода з Великобританією

Президент України Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак 12 січня підписали безпекову угоду між країнами, яка розрахована на 10 років і може бути пролонгована до того моменту, поки Україна не вступить в НАТО.

Під час її дії Великобританія надаватиме військову допомогу Україні. В 2024 році вона складе 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Щонайменше 200 мільйонів фунтів з цієї суми підуть на закупівлю та виробництво тисяч військових дронів для України - розвідувальних, ударних дальнього радіусу дії та морських. Решта суми піде на ракети, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби, підготовку українських військових тощо.

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Також договір передбачає обмін розвідувальними даними, співпрацю в забезпеченні кібернетичної безпеки, медичної й військової підготовки та оборонно-промислову співпрацю.

Ще один компонент угоди - запобіжник від нового нападу Росії на Україну. "У разі, якщо Росія знову нападає, ми надамо ту підтримку, яка потрібна Україні, швидку та надійну безпекову підтримку, сучасне озброєння для захисту на землі, на морі і в небі, економічну підтримку, а також запровадимо санкції, які матимуть ціну для Росії", - зазначав Сунак.