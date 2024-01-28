Шольц: Європа має розширити підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вкотре закликав європейських партнерів збільшити фінансову і військову підтримку України. З огляду на проблеми, з якими зіткнувся президент США Джо Байден, намагаючись заручитися підтримкою Конгресу щодо нового пакета допомоги Україні, на тих, хто підтримує Україну, зараз припадає вирішальна роль, заявив Шольц у неділю, 28 січня, на конференції делегатів "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН), повідомляє AFP. Тому він хотів би "говорити в Європі про те, як кожен може збільшити і розширити свої внески".

На відміну від Німеччини, військова підтримка України в інших європейських країнах часто "обмежена", сказав Шольц. Уряд Німеччини вже заклав понад сім мільярдів євро для України в бюджеті на цей рік, що наразі становить більше половини всіх внесків європейських держав, наголосив канцлер ФРН. Німеччина хотіла б зробити більше, але має "лише середні потужності". Тепер настав час для всі інших долучитися, аби зробити більше, вважає він.

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За словами Шольца, президент Росії Володимир Путін повинен усвідомити, що його розрахунок на те, що він просто чекатиме, доки підтримка України ослабне, не спрацює. У цьому контексті наполегливість також є важливим фактором для швидшого досягнення миру в Україні, наголосив він.

Шольц: Підтримка України координуватиметься на міжнародному рівні

Водночас у своєму виступі Шольц наголосив, що підтримка України й надалі надаватиметься "з обережністю" і координуватиметься на міжнародному рівні. Ніяких самостійних дій з боку Німеччини і надалі не буде, сказав він.

Шольц вже кілька місяців перебуває під тиском щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Він відмовляється постачати Україні ці ракети через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Серед депутатів правлячої коаліції є прихильники надання Україні цих ракет. Однак, коли з ініціативою звернення до уряду щодо необхідності передачі ЗСУ Taurus виступила опозиція, навіть вони не підтримали її.

Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Вона здатна вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери.

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Затримка допомоги США

США є найбільшим окремим донором України, які з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. До питання мали повернутися у січні 2024 року.

Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі.