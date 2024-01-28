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Шольц: Європа має розширити підтримку України

Євгенія Наконечна
28 січня 2024 р.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре закликав європейських союзників посилити допомогу Україні на тлі проблем зі схваленням Конгресом США подальшої підтримки для неї.

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Олаф Шольц
Шольц вкотре закликав Європу збільшити підтримку УкраїниФото: European Union

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вкотре закликав європейських партнерів збільшити фінансову і військову підтримку України. З огляду на проблеми, з якими зіткнувся президент США Джо Байден, намагаючись заручитися підтримкою Конгресу щодо нового пакета допомоги Україні, на тих, хто підтримує Україну, зараз припадає вирішальна роль, заявив Шольц у неділю, 28 січня, на конференції делегатів "Соціал-демократичної партії Німеччини" (СДПН), повідомляє AFP. Тому він хотів би "говорити в Європі про те, як кожен може збільшити і розширити свої внески".

На відміну від Німеччини, військова підтримка України в інших європейських країнах часто "обмежена", сказав Шольц. Уряд Німеччини вже заклав понад сім мільярдів євро для України в бюджеті на цей рік, що наразі становить більше половини всіх внесків європейських держав, наголосив канцлер ФРН. Німеччина хотіла б зробити більше, але має "лише середні потужності". Тепер настав час для всі інших долучитися, аби зробити більше, вважає він.

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За словами Шольца, президент Росії Володимир Путін повинен усвідомити, що його розрахунок на те, що він просто чекатиме, доки підтримка України ослабне, не спрацює. У цьому контексті наполегливість також є важливим фактором для швидшого досягнення миру в Україні, наголосив він.

Шольц: Підтримка України координуватиметься на міжнародному рівні

Водночас у своєму виступі Шольц наголосив, що підтримка України й надалі надаватиметься "з обережністю" і координуватиметься на міжнародному рівні. Ніяких самостійних дій з боку Німеччини і надалі не буде, сказав він.

Шольц вже кілька місяців перебуває під тиском щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну. Він відмовляється постачати Україні ці ракети через побоювання, що Збройні сили України (ЗСУ) застосовуватимуть їх для ударів по території Росії, зважаючи на їхній радіус дії. Серед депутатів правлячої коаліції є прихильники надання Україні цих ракет. Однак, коли з ініціативою звернення до уряду щодо необхідності передачі ЗСУ Taurus виступила опозиція, навіть вони не підтримали її.

Taurus - одна з найсучасніших ракет на озброєнні німецьких військово-повітряних сил. Вона здатна вражати цілі з великих висот і відстаней - до 500 кілометрів, і навіть руйнувати бункери.

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Затримка допомоги США

США є найбільшим окремим донором України, які з початку війни надали їй лише військової допомоги на суму близько 44 мільярдів євро в перерахунку. У жовтні 2023 року Джо Байден направив до Конгресу запит на екстрене фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,4 мільярда доларів передбачаються на військову допомогу Україні. Однак американські законодавці поки не домовилися про виділення цих коштів. До питання мали повернутися у січні 2024 року.

Якщо республіканці залишаться непохитними й надалі у цей рік президентських виборів у США, на Україну можуть чекати неабиякі фінансові труднощі.

Може вражати бункери: на що здатні ракети Taurus

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