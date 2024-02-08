Шольц закликає до трансатлантичної підтримки України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликає США та держави Європи до спільної підтримки України. У публікації в американському виданні The Wall Street Journal, що вийшла друком у середу, 7 лютого, Шольц наголосив: "Наше послання однозначне: ми робимо все можливе, щоб не дати Росії перемогти у війні". Шольц пояснює, що Захід має і надалі підтримувати Київ, забезпечувати міцність НАТО та "відкидати спроби Путіна розділити нас".

Канцлер Німеччини нагадав, що ЄС та його члени за час повномасштабної війни Росії проти України надали Києву 84,4 мільярда євро підтримки, і є, таким чином, найбільшим його донором. Шольц вказав, що тільки Німеччина за цей час надала і зобов'язалася надати військової допомоги Україні на 28,3 мільярда євро.

Наведені дані, пише Reuters, мають допомогти Шольцу усунути закиди членів Конгресу США у тому, що Європа занадто мало підтримує Україну на відміну від США. Напередодні у Сенаті США провалилася чергова спроба проголосувати фінансування допомоги Україні, що розглядалася у пакеті з положеннями про посилення південного кордону США.

Візит Шольца в США

Візит Шольца в США, який розпочнеться 8 лютого, буде вже третім з моменту його вступу на посаду, зазначає dpa.

Увечері цього дня Шольц зустрінеться з членами Конгресу США. Зранку у п'ятницю, 9 лютого, він має провести сніданок з американськими підприємцями. Згодом - зустрітися з президентом США Джо Байденом у Білому домі, щоб обговорити військову допомогу Україні, конфлікт на Близькому Сході та саміт НАТО цього літа.