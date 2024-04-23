Сенат підтримав винесення на розгляд допомоги Україні

Більшість сенаторів підтримала винесення на розгляд пакета з чотирьох законопроєктів, ухвалених Палатою представників, ключовий з яких - допомога Україні. Остаточне голосування очікується пізніше в вівторок або в середу.

Сенат США проголосував більшістю голосів за винесення на розгляд пакета з чотирьох законопроєктів, один з яких - про допомогу Україні, ухвалених раніше Палатою представників. Під час голосування в вівторок, 23 квітня, винесення цього пакета законопроєктів на голосування підтримало 80 сенаторів, "проти" проголосувало 19, повідомляє Reuters.

Один з законопроєктів передбачає виділення 61 мільярда доларів для України, другий - 26 мільярдів доларів для Ізраїлю, а третій - 8,12 мільярда доларів "на протидію комуністичному Китаю" в Індо-Тихоокеанському регіоні. Четвертий включає потенційну заборону соціальної мережі TikTok, заходи щодо передачі заарештованих російських активів Україні та нові санкції проти Ірану.

Остаточно голосування щодо цих законопроєктів очікується пізніше в вівторок або в середу.

Підтримка з боку обох партій

Перед цим лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер під час відкриття засідання Сенату виступив з промовою-зверненням до членів верхньої палати американського законодавчого органу. "Я прошу моїх колег об'єднати зусилля, щоб ухвалити додатковий закон сьогодні якнайшвидше, відправити нашим друзям за кордон допомогу, на яку вони так довго чекають", - сказав Шумер, цитує Reuters. "Це переломний момент в історії. Західна демократія, можливо, зіткнулася з найбільшою загрозою з часів закінчення "холодної війни", - додав очільник демократів у Сенаті.

Так само голова фракції Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл теж закликав підтримати цей пакет законопроєктів.

Схвалення нової допомоги Україні в Палаті представників Конгресу США

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

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Після схвалення нижньою палатою законопроєкт ще має затвердити Сенат. Голосування призначено на 23 квітня. Очікується, що верхня палата Конгресу підтримає пакет допомоги Україні на близько 61 мільярд доларів.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року.

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