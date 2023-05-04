"Казали, що я не потрібен мамі": історії викрадених дітей

05.03.2024 5 березня 2024 р.

Сашко, Ілля та Кіра були бранцями Росії. Їх викрали російські військові під час облоги Маріуполя у 2022-му. Цих дітей вдалося повернути. Тепер вони розповідають свої історії у США, щоб переконати Конгрес надати військову допомогу Україні.