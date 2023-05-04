"Казали, що я не потрібен мамі": історії викрадених дітей

СуспільствоУкраїна"Казали, що я не потрібен мамі": історії викрадених дітейTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаІнес Поль05.03.20245 березня 2024 р.Сашко, Ілля та Кіра були бранцями Росії. Їх викрали російські військові під час облоги Маріуполя у 2022-му. Цих дітей вдалося повернути. Тепер вони розповідають свої історії у США, щоб переконати Конгрес надати військову допомогу Україні.https://p.dw.com/p/4dBKgРеклама