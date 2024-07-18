Нова й колишня голова Єврокомісії: Урсула фон дер Ляєн

Європейський парламент у четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаду президентки Європейської комісії. Її кандидатуру підтримав 401 депутат ЄП, повідомляється на сайті Європарламенту.

Перші п'ять років перебування Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаді голови Європейської Комісії характеризувалися кризами та війною: пандемія COVID-19, напад Росії на Україну та подальша енергетична та інфляційна кризи.

"Ми пройшли вогонь і воду, але багато в чому ми також стали сильнішими, ніж були п'ять років тому", - заявила фон дер Ляєн під час передвиборчої кампанії. На посаді голови Єврокомісії вона зарекомендувала себе як кризова менеджерка, сповнена рішучості продовжувати розпочаті проєкти.

Під час наступної каденції фон дер Ляєн на чолі ЄК найбільшим викликом залишатиметься захист від російської загрози та інтеграція України до ЄС. "Ми є якорем стабільності", - сказала фон дер Ляєн про себе та фракцію християнських демократів в Європарламенті, від якої вона була головною кандидаткою на виборах до Європарламенту.

Загроза демократичним структурам і верховенству права в країнах-членах ЄС є ключовою проблемою для нової-старої очільниці Єврокомісії. Після успіхів на виборах правих популістів у Франції, Нідерландах, Німеччині, Австрії, Італії та інших країнах вона пообіцяла "побудувати бастіон проти екстремістів, як лівих, так і правих". "Ми їх зупинимо", - запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Під час виборчої кампанії допускалася можливість співпраці фон дер Ляєн з євродепутатами від правопопулістської партії "Брати Італії" на чолі з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні. Це викликало критику з різних боків, зокрема й з боку її попередника на посаді голови ЄК, також християнського демократа Жана-Клода Юнкера.

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Фон дер Ляєн планує працювати щонайменше до 70 років

Урсулі фон дер Ляєн 65 років, і вона могла б вже піти на пенсію, але колишня німецька міністерка вважає, що має обов'язок, який вона повинна виконати. Адже, як каже фон дер Ляєн сама про себе, вона є природженою європейкою.

Вона виросла в Брюсселі, оскільки її батько, німецький політик Ернст Альбрехт (Ernst Albrecht), обіймав високі посади у структурах ЄС. Вона вивчала економіку та медицину, зробила кар'єру в Християнсько-демократичному союзі (ХДС), очолювала уряд федеральної землі Нижня Саксонія, а в уряді канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) обіймала посаду міністерки оборони.

Після скандалів, пов'язаних із закупівлями в німецьких збройних силах і контрактами з надання консультаційних послуг в її міністерстві, фон дер Ляєн в 2019 році погодилася покинути Берлін і очолити Єврокомісію.

Її кандидатура тоді стала повною несподіванкою. Глави держав та урядів ЄС не могли домовитися щодо нового голови Єврокомісії, допоки президент Франції Еммануель Макрон не запропонував кандидатуру фон дер Ляєн, що було для усіх ніби громом серед ясного неба.

Фон дер Ляєн: Європа не ідеальна, але досягає результатів

Вперше очоливши ЄК п'ять років тому, фон дер Ляєн стала піонеркою у справі захисту клімату. ЄК під її керівництвом ухвалила програму Green Deal - концепцію перетворення Європи до 2050 року в перший кліматично нейтральний континент планети.

Й вона хоче дотримуватися цього плану, хоча й з незначними змінами в окремих питаннях. Сумніви щодо чітких намірів реалізувати "зелену" стратегію ЄС виникли під час виборчої кампанії фон дер Ляєн на другий термін. Однак навіть зелені в Європарламенті після переговорів з нею визнали, що вона, вочевидь, хоче дотримуватися цього курсу.

Одним із пріоритетів на її посаді буде створення союзу ринків капіталу в ЄС, оголосила голова Єврокомісії. Це пов'язано з тим, що їй потрібен приватний капітал та інвестиції для фінансування трансформації економіки в напрямку цифрового та зеленого виробництва. Фон дер Ляєн прогнозує, що таким чином щорічно можна буде залучити понад 400 мільярдів євро.

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"Європа має виконати завдання"

Вирішальним буде те, чи залишиться Євросоюз у найближчі роки об'єднаним, чи зазнає ще більшого тиску з боку автократів у Пекіні та Москві, а також з боку можливого наступного американського президента Трампа.

Не цілком все гаразд і всередині ЄС. Так, затятим противником Урсули фон дер Ляєн є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він звинувачує Брюссель і євробюрократів у багатьох негараздах та відкидає або затримує підтримку, яку ЄС надає Україні для її захисту від воєнної агресії з боку Росії.

"Наша Європа не є ідеальною. Але це не повинно зміщувати погляд на те, чого наша Європа досягає. Як спільнота, ми можемо запропонувати кращі аргументи. І я переконана, що демократія є нашою найкращою географічною перевагою", - сказала Урсула фон дер Ляєн прихильникам партії у травні.

Тепер вона у співпраці з країнами-членами ЄС має сформувати новий склад Єврокомісії. Після цього відбудуться широкі слухання в Європарламенті. Ймовірно, п'ятирічний термін її повноважень розпочнеться 1 листопада. "Громадяни очікують, що ми покажемо результат, що сильна Європа покаже результат", - таким є гасло фон дер Ляєн на наступний термін.

Представник партії "Союз 90/Зелені" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter), який очолює комітет з європейських справ у німецькому Бундестазі, впевнений: фон дер Ляєн довела, що може досягати обіцяного. І тепер вона повинна реалізувати те, що було обіцяно, анонсовано та узгоджено, каже він.