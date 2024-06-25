Фон дер Ляєн залишиться головою ЄК на другий термін - ЗМІ

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) залишиться на своїй посаді на другий термін. Угоди про це дійшли у вівторок, 25 червня, учасники переговорів від консервативної Європейської народної партії (ЄНП), соціал-демократів і лібералів, які перед майбутнім самітом ЄС домовилися про кадрові призначення в керівництві Євросоюзу, повідомляють агентства dpa, AFP, Reuters і ціла низка інших ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Згідно з досягнутою домовленістю лідерами шести європейських країн, які брали участь у переговорах, новим головою Ради ЄС стане замість Шарля Мішеля колишній голова уряду Португалії Антоніу Кошта, а чинна прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас обійме посаду верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки, змінивши Жозепа Борреля.

Кандидатури претендентів на вищі посади Євросоюзу мають бути затверджені на саміті ЄС, який відбудеться в четвер, 27 червня. Для обрання фон дер Ляєн їй знадобиться ще підтримка Європарламенту. Це може статися не раніше, ніж на установчому засіданні його нового складу, яке відбудеться у Страсбурзі в середині липня.