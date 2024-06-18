Кандидатури керівництва ЄС не вдалося погодити на саміті

Консерватори та соціал-демократи розійшлися в думках, чи має голова Євроради обиратися раз на 5 років чи кожні 2,5 роки. Наступний саміт із обговоренням кандидатур керівників ЄС пройде наприкінці наступного тижня.

Учасники саміту Євросоюзу у Брюсселі не змогли дійти згоди щодо призначення нового керівництва ЄС. Про це у ніч на вівторок, 18 червня, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

За словами джерел агентства dpa серед дипломатів, однією з причин розбіжностей стало те, що представники правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), до якої входять німецькі Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС), хотіли домогтися того, щоб призначення на посаду голови Європейської ради не було закріплено одразу на п'ять років. Це означало б, що теоретично ЄНП могла б претендувати на цю посаду через два з половиною роки. Однак із цією пропозицією не були згодні соціал-демократи.

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ЄНП перемогла на виборах до Європарламенту, що відбулися на початку червня, тому вважалося, що її головний кандидат Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) зможе залишитися головою Єврокомісії ще на п'ять років.

Фаворитом на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики та безпеки вважається прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, а на посаду голови Європейської ради розглядається кандидатура колишнього португальського прем'єра Антоніу Кошти, представника соціал-демократів, другої найбільшої фракції в Європарламенті.

Наступна зустріч глав держав та урядів країн ЄС пройде наприкінці наступного тижня. На ній знову обговорюватимуть кандидатури на вищі посади Євросоюзу.