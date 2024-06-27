Лідери ЄС погодили нове керівництво Євросоюзу

У Єврокомісії - без змін, а в Єврораді та зовнішньополітичній службі Шарля Мішеля та Жозепа Борреля замінять нові керівники, але їхні кандидатури ще має затвердити Європарламент.

На саміті в Брюсселі у четвер, 27 червня, лідери країн Європейського Союзу узгодили кандидатури нових керівників головних інституцій блоку.

За підсумками голосування головою Європейської Комісії залишиться Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Європейську Раду очолить колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Зараз цю посаду обіймає Шарль Мішель.

Керівницею зовнішньополітичної служби ЄС буде нинішня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас. Зараз верховним представником ЄС із зовнішньої та безпекової політики є Жозеп Боррель.

Для погодження кандидатур фон дер Ляєн, Кошти та Каллас необхідна була підтримка так званої посиленої кваліфікованої більшості. Вона досягається одночасним виконанням двох умов: за пропозицію мають проголосувати щонайменше 20 з 27 країн-членів (72 відсотки), які представляють принаймні 65 відсотків населення ЄС.

Інтрига зберігалася аж до завершення першого дня саміту, оскільки делікатну тему вибору лідерів відсунули у кінець порядку денного - після обговорення війни Росії проти України, теми оборони та безпеки ЄС і конфлікту на Близькому Сході.

До цього в Брюсселі стало відомо, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні незадоволена тим, що її не залучили до процесу висунення кандидатів. Теоретично вона могла б проголосувати проти фон дер Ляєн, Кошти і Каллас, кандидатури яких були представлені до голосування одним пакетом. За даними італійського видання Corriere della Sera, Мелоні мала намір домогтися голосування по кожній окремій кандидатурі та віддати свій голос за фон дер Ляєн, але не за інших кандидатів.

Наступний етап: голосування в Європарламенті

Тепер майбутнім керівникам належить подолати ще одну перешкоду: новий Європейський парламент має затвердити обрані кандидатури та нових єврокомісарів.

Передбачається, що більшість депутатів від найпотужнішого політичного блоку ЄС, Європейської народної партії (ЄНП), яка має 190 місць у новому 720-місцевому парламенті, підтримає фон дер Ляєн, але для здобуття більшості їй знадобиться підтримка з боку інших партій та голоси понад половини європарламентарів.

Перша сесія Європарламенту нового скликання відбудеться 16-19 липня у Страсбурзі.