Декларація саміту НАТО: майбутнє України - в Альянсі

Країни-члени НАТО підтвердили, що зможуть надати Україні запрошення на вступ "коли члени Альянсу дадуть на це згоду і умови будуть виконані".

Країни-члени НАТО констатують, що майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі. Про це йдеться в декларації Вашингтонського саміту альянсу, ухваленій за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів й оприлюдненій увечері у середу, 10 липня.

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки і вирішувати власне майбутнє, вільне від зовнішнього втручання. Майбутнє України - в НАТО. Україна стає дедалі більш оперативно сумісною і політично інтегрованою з Альянсом", - йдеться в декларації.

Крім цього, підписанти привітали конкретний прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо необхідних демократичних, економічних і безпекових реформ. "Оскільки Україна продовжує цю життєво важливу роботу, ми продовжуватимемо підтримувати її на незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО", - йдеться в декларації. Водночас підписанти підтвердили, що зможуть надати Україні запрошення на вступ до НАТО, "коли члени Альянсу дадуть на це згоду і умови будуть виконані".

"Рішення саміту НАТО та Ради Україна - НАТО у поєднанні з поточною роботою членів Альянсу є мостом до членства України в НАТО. Члени Альянсу продовжуватимуть підтримувати прогрес України у досягненні оперативної сумісності, а також у проведенні додаткових демократичних реформ і реформ у секторі безпеки, які міністри закордонних справ країн-членів НАТО продовжуватимуть оцінювати за допомогою адаптованої Річної національної програми", - йдеться в документі.

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Відповідальність РФ за війну в Україні

Водночас в декларації саміту наголошується на тому, що Росія несе виключну відповідальність за агресивну війну проти України, яка "є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН".

"Зловживання та порушення прав людини, воєнні злочини та інші порушення міжнародного права з боку російських військ та посадових осіб не можуть залишатися безкарними. Росія відповідальна за загибель тисяч цивільних і завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі", - зазначається в декларації саміту.

Крім цього, члени НАТО засудили удари, який війська РФ завдають по Україні, зокрема ракетну атаку 8 липня, й наголосили, шо РФ повинна негайно припинити цю війну і повністю й беззастережно вивести всі свої війська з України. "Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Росією української території, включно з Кримом. Ми також закликаємо Росію вивести всі свої війська з Республіки Молдова та Грузії, розміщені там без їхньої згоди", - йдеться в документі.

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РФ - довгострокова загроза для НАТО

Одним із пунктів декларації вказується прагнення Росії "докорінно змінити архітектуру євроатлантичної безпеки" і констатується, що РФ становитиме загрозу для Альянсу в довгостроковій перспективі.

"Всеохоплююча загроза, яку Росія становить для НАТО, зберігатиметься в довгостроковій перспективі. Росія відновлює і розширює свій військовий потенціал, продовжує порушення повітряного простору і провокативні дії. Ми солідарні з усіма членами Альянсу, які постраждали від цих дій", - йдеться в декларації Вашингтонського саміту.

Водночас держави-члени НАТО вказують, що не прагнуть конфронтації, а сам Альянс "не становить жодної загрози для Росії". "Ми і надалі готові підтримувати канали зв'язку з Москвою задля зменшення ризиків і запобігання ескалації", - зазначили підписанти документа.