  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Країни НАТО виділять більше $7 млн на підтримку жінок в ЗСУ

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

Країни-члени НАТО нададуть фінансування для підтримки жінок в ЗСУ. Йдеться, зокрема, про понад 10 тисяч одиниць уніформи, взуття та іншого необхідного спорядження.

https://p.dw.com/p/4i5wu
Жінки-військовослужбовиці
Станом на червень у лавах ЗСУ налічувалося більше 67 тисяч жінокФото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

Країни-члени НАТО нададуть більше семи мільйонів доларів на підтримку жінок в Збройних силах України (ЗСУ). Зокрема, йдеться про понад 10 тисяч одиниць уніформи, взуття та іншого необхідного спорядження. Як повідомило міністерство оборони України у середу, 10 липня, про це на прийомі після круглого столу "Жінки, мир, безпека" на саміті НАТО у Вашингтоні повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад сім мільйонів доларів для цієї мети", - заявив Блінкен.

В міноборони України додали, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

"У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У лавах ЗСУ за два роки істотно побільшало жінок - міноборони

Нагадаємо, що у червні заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що  у лавах ЗСУ налічується понад 67 тисяч жінок. За її словами, з цієї цифри 19 тисяч є працівницями, всі інші - це військовослужбовиці.

Також вона зазначила, що сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же США таке законодавство ухвалили у 2016 році.

Як тестують військову форму для жінок

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Військовослужбовиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Жінки в ЗСУ: "Бажання служити сприймають за примху"

Жінки в ЗСУ: "Бажання служити сприймають за примху"

За інформацією міноборони, наразі в українській армії служить 42 тисячі жінок, близько 5 тисяч із них - на фронті. Із 2018 року жінки можуть обіймати бойові посади. Водночас вони досі стикаються із дискримінацією.
Суспільство9 жовтня 2023 р.
Жінки в українській армії

У ЗСУ призначено першу жінку-командувача

У ЗСУ призначено першу жінку-командувача

Командувачкою Медичних сил ЗСУ призначена Тетяна Остащенко. За словами міністра оборони, завдяки реформуванню армії відповідно до принципів НАТО жінки мають можливість проходити військову службу на рівних із чоловіками.
Суспільство30 липня 2021 р.
Українки-військовослужбовиці

Міноборони затвердило літні однострої для жінок

Міноборони затвердило літні однострої для жінок

В Україні затвердили зразок військової форми для жінок, незабаром її почнуть постачати ЗСУ, повідомили в міноборони. Також триває робота над впровадженням жіночого бронежилета.
Суспільство5 серпня 2023 р.