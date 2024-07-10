Країни НАТО виділять більше $7 млн на підтримку жінок в ЗСУ

Країни-члени НАТО нададуть фінансування для підтримки жінок в ЗСУ. Йдеться, зокрема, про понад 10 тисяч одиниць уніформи, взуття та іншого необхідного спорядження.

Країни-члени НАТО нададуть більше семи мільйонів доларів на підтримку жінок в Збройних силах України (ЗСУ). Зокрема, йдеться про понад 10 тисяч одиниць уніформи, взуття та іншого необхідного спорядження. Як повідомило міністерство оборони України у середу, 10 липня, про це на прийомі після круглого столу "Жінки, мир, безпека" на саміті НАТО у Вашингтоні повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад сім мільйонів доларів для цієї мети", - заявив Блінкен.

В міноборони України додали, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

"У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у червні заступниця міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що у лавах ЗСУ налічується понад 67 тисяч жінок. За її словами, з цієї цифри 19 тисяч є працівницями, всі інші - це військовослужбовиці.

Також вона зазначила, що сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же США таке законодавство ухвалили у 2016 році.