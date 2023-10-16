У лавах ЗСУ істотно побільшало жінок - міноборони

Упродовж двох останніх років число жінок у Збройний силах України зросло на 40 відсотків, порахували в міноборони України. У відомстві заявляють, що пішли на зустріч жінкам у багатьох аспектах.

Міністерство оборони України повідомило про значне зростання кількості жінок, котрі служать у Збройних силах України (ЗСУ). Відповідне повідомлення поширила в понеділок, 16 жовтня пресслужба українського оборонного відомства.

"За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч - зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць", - зазначають у відомстві. Водночас у міністерстві оборони наголосили, що нині скасовано всі обмеження для доступу військовослужбовиць до будь-яких посад.

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Приміром, якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, а також у таких галузях, як зв'язок, бухгалтерія та діловодство, або кухарками, то нині жінка в армії може бути водійкою, гранатометницею, заступницею командира розвідувальної групи, командиркою бойової машини піхоти (БМП), ремонтницею, кулеметницею, снайперкою тощо, запевняють у відомстві.

Крім того, якщо раніше контракт на проходження військової служби укладався з жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було, то нині представники обох статей можуть стати контрактниками у віці від 18 до 60 років, додали в міністерстві.

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Декретна відпустка зараховується до терміну вислуги

У міноборони врахували й такий аспект, як декретна відпустка, адже тепер тривалість декретної відпустки, визначена в медичному висновку, зараховується до терміну вислуги у військовому званні. А ще жінкам надана можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. Приміром, у 2019 році уряд дозволив дівчатам вступати до військових ліцеїв. Також жінкам можна опановувати ті ж самі спеціальності, що й чоловікам, щоб згодом служити за широким переліком посад.

На додачу у міноборони запевняють, що відомство організувало системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. "Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах", - зазначили в міністерстві.

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