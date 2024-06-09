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У ЗСУ служать понад 67 тисяч жінок - міноборони

Дмитро Шварц
9 червня 2024 р.

У лавах Збройних сил України налічується понад 67 тисяч жінок, з яких 48 тисяч - військовослужбовиці, заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Жінки у лавах ЗСУ
У лавах Збройних сил України служать понад 67 тисяч жінокФото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

У лавах Збройних сил України (ЗСУ) налічується понад 67 тисяч жінок, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

"Чисельність жінок (в українській армії - Ред.) постійно збільшується. Зараз у нас в збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч - це працівниці, всі інші - це військовослужбовиці", - зазначила вона у неділю, 9 червня, цитує "Укрінформ".

За її словами, сьогодні жінки дедалі частіше обирають в армії професії, які не вважаються жіночими за замовчуванням. Це стало можливим завдяки тому, що у 2018 році було змінено українське законодавство, і жінки отримали право обіймати бойові посади в ЗСУ. Як наголосила Калмикова, у тих же Сполучених Штатах таке законодавство ухвалили у 2016 році.

Втім, додала заступниця мініста оборони, в Україні досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. "Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість", - сказала вона.

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Нагадаємо, Military Media Center у листопаді 2023 року повідомляв, що у лавах ЗСУ налічувалося 62062 жінок-військовослужбовиць, або 7,3 відсотка від загальної чисельності особового складу ЗСУ. При цьому кількість військовослужбовиць становила 43479 осіб. Також повідомлялось, що станом на осінь 2023 року близько 5000 військовослужбовиць виконували завдання в районі проведення бойових дій. У 2014 році загальна чисельність жінок у ЗСУ становила 49926 осіб, із них військовослужбовиць - 16557 осіб

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